Offre de Stage : Assistant(e) chef(fe) de projet/production – Willie Beamen

Du nom du jeune et intrépide quarterback interprété par Jamie Foxx dans L’Enfer du Dimanche, Willie Beamen est une agence de communication qui se démarque par son ancrage fort dans le monde du sport. Des fondateurs – anciens athlètes et agents professionnels – aux employés, nous avons tous en commun d’être animés par la passion du sport et de ses valeurs. La liberté, le goût du challenge et la force d’action continuent de nous guider chaque jour.

L’exigence créative et le kraft d’exécution sont toujours au cœur de toutes nos réalisations. À coup de stratégies musclées et de créations ambitieuses, nous œuvrons pour concevoir des campagnes et des expériences percutantes, haletantes, surprenantes qui font sens pour les marques comme pour les sportifs engagés. Des campagnes dont chacun a envie de parler et de se rappeler demain, et pour longtemps.

Nous recherchons un(e) assistant(e) chef(fe) de projet/production ayant déjà une expérience professionnelle via des stages/alternances dans le milieu de la publicité, de la création et/ou de la production.

Intégré(e) à l’équipe commerciale, le/la stagiaire travaillera sous la responsabilité d’une cheffe de projet pour suivre les différents projets de l’agence dans leur ensemble en interface avec les différentes ressources internes (création, stratégie, digital, légal) et externes (prestataires et partenaires).

Plus spécifiquement, ses missions consisteront à :

– Assurer la veille créative / les benchmarks publicitaires

– Aider à la préparation des supports de présentation

– Participer à l’organisation des tournages (coordination, logistique, réservations)

– Assurer le suivi des plannings et des budgets

– Une bonne maîtrise du pack office et de l’anglais (écrit/oral) est requise.

– L’appétence pour le sport sera un plus très apprécié.

Ton Profil :

– Formation bac +3 minimum / Écoles de commerce, de communication ou Universités

– Capacité d’analyse, de synthèse et de compréhension des enjeux/besoins des annonceurs

– Capacité à mener des projets avec rigueur et à les prioriser

– Proactif, volontaire, curieux et autonome

– Maîtrise des outils bureautiques Pack Office

– Anglais requis

– Une spécialisation acquise durant le parcours scolaire et/ou une première expérience (professionnelle ou bénévole) dans le domaine du Sport serait un plus

Type de contrat : stage de 6 mois / rémunération légale / Indemnité transport à hauteur de 50% / 1 jour de télétravail par semaine possible

Début : à partir de janvier 2024

Lieu de travail : 6 rue de Penthièvre, 75008 Paris

CONTACT : jtrinquier@willie-beamen.com