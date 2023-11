Offre de Stage : Assistant(e) chef(fe)de projet – Premium Sport & Entertainment

Service : Sport

Depuis plus de 20 ans, nous créons et livrons des événements Premium.

Partenaire de confiance et engagé, nous mettons notre énergie et notre expertise globale Sport et Entertainment au service de nos clients.

CONSEIL / EVENEMENTIEL / HOSPITALITE / DIGITAL

Pour asseoir sa notoriété au niveau mondial, Emirates a largement investi dans le sponsoring sportif.

Rattaché(e) au département Sport de l’agence, vous intervenez en tant qu’assistant(e) chef(fe)de projet pour gérer les hospitalités de notre client Emirates sur 5 clubs majeurs du foot européen : AC Milan, Arsenal, Olympique Lyonnais, Real Madrid, SL Benfica.

Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes :

– Participation aux réunions de suivi et de clôture de saison avec les différents acteurs (Emirates HQ, bureaux locaux Emirates, clubs)

– Gestion globale des invitations et de la billetterie (phoning, mailing, suivi…)

– Mise à jour des outils de communication (fichiers Excel, teams, plateforme de gestion d’invitations…)

– Reportings

– Gestion d’une hotline 1 week-end par mois

Votre profil :

– Formation supérieure type école de commerce

– Maitrise indispensable du Pack Office (notamment Excel)

– Anglais indispensable

– Connaissances et intérêt pour l’industrie du sport business

– Qualités relationnelles, bonne expression écrite et orale

– Dynamique, responsable, sens de l’organisation et du service, curiosité

– Durée : 6 mois

– Début souhaité : 2 janvier 2024

– Rémunération : minimum légal, tickets restaurant, 50% carte Navigo

– Poste basé 3 rue de Choiseul 75002 Paris

Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de Motivation) à Emeline CAILLERE : emeline@premium-events.fr

Les candidatures pour les alternances ne seront pas traitées.