Offre de Stage : Assistant(e) Marketing – Babolat

Babolat, entreprise multinationale à taille humaine, invente, innove et conçoit l’équipement complet du joueur de tennis, de badminton et de padel depuis 1875. Leader du marché de l’équipement des joueurs, nous comptons aujourd’hui près de 350 collaborateurs, et sommes présents commercialement dans plus de 160 pays.

Notre motivation est d’apporter aux joueurs de raquettes une gamme de produit haute qualité et haute technologie.

Nous sommes fiers aujourd’hui d’équiper des athlètes renommés comme Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Dominic Thiem, Félix Auger- Aliassime, Garbine Muguruza, Ana Kontaveit, Danielle Collins, Karolina Pliskova, Hongyan Pi, Xuefei Qi et Juan Lebron.

Si la passion vous anime, l’innovation vous motive, la qualité et la satisfaction client votre objectif, le respect des autres votre valeur première, rejoignez notre équipe !

MISSION PRINCIPALE

Au sein de l’équipe marketing Tennis, vous participerez à la fois à des projets marketing transverses et à des missions opérationnelles.

Stage de 6 mois à pourvoir à partir de septembre 2022

ACTIVITÉS

Vos principales missions seront :

Projets marketing transverses :

– Participation aux analyses de marché : études consommateurs/ Benchmark ;

– Collaboration à la rédaction de brief ;

– Collaboration à la construction de story marketing.

Missions opérationnelles :

– Vérification des informations produits ;

– Implication sur l’élaboration du catalogue produit ;

– Etablissement et suivi des cahiers des charges.

PROFIL

Étudiant(e) en M2 type école de Commerce et/ou spécialisé marketing, vous recherchez votre stage de fin d’étude.

Vous maîtrisez le Pack Office et possédez un niveau d’Anglais courant.

Vous êtes curieux(se), adaptable, proactif(ve) et doté(e) d’un bon sens du service.

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre esprit d’équipe et votre rigueur.

Rejoignez nous !

Contact : lroger@babolat.com