Offre de Stage : Assistant(e) Marketing football – SPORTFIVE

SPORTFIVE utilise le pouvoir émotionnel du sport pour créer les partenariats les plus novateurs de l’industrie. Par une approche responsable de son business, une expertise créative diversifiée, une constante volonté de créer durablement de la valeur et une expérience incomparable, SPORTFIVE connecte les marques, les ayants-droit, les plateformes media et les fans autour de la puissance du sport. En mettant au cœur de sa stratégie la maitrise des besoins de ses clients, SPORTFIVE est idéalement placée pour devenir l’agence la plus progressiste et respectée du secteur. SPORTFIVE est une agence internationale de services 360 dans le sport s’appuyant sur un réseau de 1000 experts locaux basés dans 15 pays à travers le Monde et agissant dans le football, le golf, l’esport, les sports automobiles, le basket-ball, le handball, le tennis, le football américain, le hockey sur glace, les évènements multisports et bien d’autres encore.

Marketing de l’offre / outils d’aide à la vente

Sponsoring

– Définition des produits /plans de communication en réponse aux briefs clients

– Suivi des contrats sponsoring et création de fiches récapitulatives

– Suivi de l’inventaire des droits sponsoring

Hospitalités

– Réalisation des plaquettes hospitalités et mise à jour des outils d’aide à la vente

– Assistance sur l’administration des ventes (création de BC, suivi de l’outil interne)

– Création et envoi d’emailing

Servicing

Sponsoring

– Interface entre les équipes du club et les partenaires pour assurer la bonne livraison des partenariats

– Réalisation de bilans pour les partenaires

Recommandation stratégique

– Prise de brief, renseignement sur la marque et ses enjeux

– Réalisation de dossiers de prospections pour les clubs et proposition des idées d’activation associées

Gestion des communautés Business Club

– Gestion et mise à jour des sites internet BtoB (création de contenu et interface back office)

– Réalisation des newsletters partenaires

– Gestion des comptes LinkedIn, Twitter…

Relation ayants droits (clubs en régie exclusive / clubs de football en France & à l’étranger)

– Aide à la préparation des bilans et enjeux lors des réunions annuelles avec les clubs en régie

– Analyse et réflexion sur les stratégies commerciales par ayant droit (clubs, ligue, fédération)

– Réflexion sur les services que Sportfive peut proposer aux ayants droits

CRM

– Aide à la mise en place de la stratégie CRM B2C & B2B pour l’un de nos clubs en régie exclusive : Intégration des bases de données club au sein du CRM, recommandation sur la stratégie Opt-in…

– Elaboration et mise en place de la stratégie de marketing automation : automatiser l’envoi des campagnes d’emailings B2B & B2C, push SMS et les autres supports de communications.

– Être force de proposition sur le type de données à collecter, la segmentation fans et la scénarisation des campagnes

– Analyses et reporting des performances des campagnes CRM aux responsables Marketing, Billetterie & Merchandising en lien avec nos équipes Sportfive Allemagne

PROFIL

• Formation bac+5 Ecole de Commerce spécialisation Communication, Marketing ou équivalent universitaire.

• Une spécialisation et/ou une première expérience/stage dans le domaine de la « communication/marketing sportif » serait un plus.

• Grande capacité d’analyse et de synthèse – capacité à construire des argumentaires impactant, comprendre les besoins des annonceurs et la relation avec les produits proposés.

• Excellent relationnel, autonome, réactif, créatif et innovant.

• Maitrise des outils de bureautique : Word, Excel, PowerPoint.

• Maitrise les logiciels pour envoi d’emailings & gestion back officie de site internet

• Anglais indispensable

• Grand intérêt pour le sport en général, notamment du point de vue des fans et des supporters.

• Des affinités en termes de marketing digital seront appréciées.

Contact : lucie.crosnier@sportfive.com