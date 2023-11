Offre de Stage : Assistant(e) Marketing – New Balance

STAGE ASSISTANT(E) MARKETING F/H – SPORT/PERFORMANCE

Indépendants depuis 1906, nous donnons aux gens les moyens d’agir par le biais du sport et de notre savoir-faire afin de créer un changement positif dans les communautés du monde entier. Nous innovons, guidés par nos valeurs et animés par la conviction que les conventions sont faites pour être défiées. Nous encourageons une culture dans laquelle chaque associé se sent accueilli et respecté, où les leaders et les créatifs sont inspirés pour façonner le monde de demain. New Balance. WE GOT NOW.

New Balance France recrute un.e stagiaire Assistant(e) Marketing dans le cadre d’un stage de 6 mois. Le poste basé à Paris (75015), est à pourvoir à partir de Janvier 2024 à temps complet.

MISSIONS :

RP/Influence

⦁ Participer au suivi opérationnel des missions de notre agence RP.

⦁ Envoyer les visuels, saisir les commandes.

Trade Marketing

⦁ Développer les outils (catalogues, books, etc.) pour accompagner l’équipe commerciale dans la période de vente.

⦁ Accompagner le responsable marketing performance sur la mise en place opérationnelle des activations in-store (PLV, vitrines) et digitales (création d’assets pour les mises en avant digitales, suivi des mises en ligne, etc.)

⦁ Accompagner les équipes sur le suivi des KPIs mensuels et des reports d’activations.

⦁ Benchmark : Suivre les tendances marketing opérationnel/d’innovation et faire une veille concurrentielle.

Athlètes

⦁ Assurer le suivi et la gestion des contrats courses & athlètes au niveau régional.

⦁ Commandes et suivi des dotations athlètes Elite running.

Evènementiel

⦁ Suivi opérationnel des évènements sportifs : courses, NB run, testing produits…

⦁ Suivi des invitations aux matchs pour le LOSC

Vous êtes en formation supérieur type ESC ou Master Management du Sport spécialisé en Marketing / Sports Marketing et possédez un fort intérêt pour le sport (running, trail, football, basketball, tennis) et les athlètes.

Vous maitrisez le pack office (notamment Powerpoint), les outils Web ainsi que l’anglais.

Votre créativité, dynamisme, rigueur, autonomie et votre sens de l’organisation vous permettront de réussir dans cette fonction.

Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation à claire.boulanger@newbalance.com