Offre de Stage : Assistant(e) Partenariats et Relations Publiques – L’Equipe

N° 1 de l’information sportive, le groupe L’Équipe, Filiale du Groupe Amaury, édite les titres de presse : L’Équipe, L’Équipe Magazine, France Football, Vélo Magazine, le sites et application L’Equipe, les sites ; les sites lequipemagazine.fr, francefootball.fr et la chaîne de télévision L’Équipe.

Au total c’est chaque mois, plus de 42 millions de Français en contact avec la marque.

Le service Communication recherche un(e) :

Assistant(e) Partenariats et Relations Publiques

Missions :

Au sein du département Communication/Partenariat et en collaboration directe avec la personne en charge des partenariats, vous contribuerez à la gestion et aux développements des partenaires sur l’ensemble des marques du groupe L’Équipe.

Participation à la stratégie de développement des partenariats 2024 ;

• Liens et négociations avec les ayants droits ;

• Mise en oeuvre et activations des partenariats ;

• Gestion des contrats avec les partenaires ;

• Reporting et synthèse des actions mis en place ;

• Gestion des relations publiques en lien avec les différentes unités ;

• Suivi opérationnel avec la régie publicité ;

• Lien avec les différents prestataires pour la réalisation des PLV et autres supports de communication ;

• Participation à la gestion de dispositifs terrain évènementiels ;

Profil

• Formation : école de commerce ou de communication (Bac + 5) ;

• Première expérience au sein d’une entité « Partenariat/Évènementiel » ou au sein d’un média, appréciable ;

• Fort intérêt pour le sport et bonne connaissance de ses acteurs (fédérations, ligues, organisateurs…) et des enjeux business ;

• Appétence pour les projets solidaires souhaitée ;

• Autonome, rigoureux et motivé, doté d’une aisance relationnelle, force de proposition et bonne aisance à l’oral et à l’écrit ;

• Maîtrise du Pack Office ; Pack Adobe (souhaitée)

Stage de 6 mois basé à Boulogne-Billancourt.

Disponibilité : de Janvier 2024 à Juillet 2024.

Nous vous prions de bien vouloir adresser votre candidature sous réf. ASSPF/EQP (CV + lettre de motivation) par email à : recrutement@lequipe.fr