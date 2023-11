Offre de Stage : Assistant(e) Responsable Marketing Football & Omnisports – SPORTFIVE

À PROPOS DE SPORTFIVE

SPORTFIVE opère grâce à un réseau de plus de 1.200 experts locaux connectés basés dans 15 pays à travers le monde, présents dans le football, l’olympisme, le rugby, le golf, l’esport, les sports automobiles, le handball, le tennis, le football américain, le basket-ball, le hockey sur glace, les événements multisports et bien d’autres encore.

SPORTFIVE est une agence internationale (plus de 1.200 experts locaux basés dans 15 pays à travers le Monde) qui connecte les marques, les ayants-droits et les fans autour de la puissance du sport. En France, les activités de l’agence sont la création de partenariats autour du sport, la vente de droits marketing, l’activation des partenariats et la vente de produits d’hospitalités.

L’agence détient l’exclusivité des droits marketing et hospitalités pour 6 clubs de football en France (Olympique Lyonnais, LOSC, RC Lens, AS Saint-Étienne, AJ Auxerre et Valenciennes FC) et est particulièrement présente dans les univers du football, rugby, running, basket, Olympisme et Paralympisme et de l’eSport.

Au sein de l’agence, le département Marketing est dédié à l’accompagnement des clubs dans le cadre du développement de leurs activités marketing BtoB.

MISSIONS

Marketing de l’offre / outils d’aide à la vente

Sponsoring

– Définition des produits /plans de communication en réponse aux briefs clients

– Support et création d’outils d’aide à la vente dédiés aux équipes commerciales

Hospitalité

– Réalisation des plaquettes hospitalités et mise à jour des outils d’aide à la vente

– Assistance sur l’administration des ventes (création de BC, suivi de l’outil interne)

Recommandation stratégique

– Recommandations stratégiques aux clubs, clients et/ou détenteurs de droits

– Participer à l’alimentation des plans d’activation des marques sous contrat, et au renforcement des plans de communication à 360°

Gestion des communautés Business Club

– Gestion et mise à jour des sites internet BtoB (création de contenu et interface back office)

– Assistance à la promotion événementielle (ex : Branding salons, événements partenaires, emailing…)

Business Intelligence

– Benchmark des deals et activations sponsoring (de manière continue)

– Benchmark des principaux annonceurs sur les médias sportifs nationaux

– Veille sectorielle

PROFIL

Formation : bac+5 École de Commerce spécialisation Communication, Marketing ou équivalent universitaire.

Une spécialisation et/ou une première expérience / stage dans le domaine de la « communication/marketing sportif » serait un plus.

Grande capacité d’analyse et de synthèse, capacité à construire des argumentaires impactant, comprendre les besoins des annonceurs et la relation avec les produits proposés.

Excellent relationnel, autonome, réactif, créatif et innovant.

Maitrise des outils de bureautique : Word, Excel, PowerPoint.

Maitrise les logiciels pour envoi d’emailings & gestion back office de sites internet

Anglais indispensable

Grand intérêt pour le sport en général, notamment du point de vue des fans et des supporters.

Des affinités en termes de marketing digital seront appréciées.

CONDITIONS DE STAGE

Durée du stage : 6 mois

Rémunération : 800€ brut/mois

Avantages : 50% titre de transport + Tickets-restaurant, avantages salariés (remises, chèques vacances…)

En tant qu’entreprise inclusive, SPORTFIVE s’engage pour la diversité et accorde la même considération à toutes les candidatures reçues, sans discrimination, car nous sommes convaincus que diversité et performance vont de pair.

CONTACT : antoine.bourgeois@sportfive.com