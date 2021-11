Offre de Stage : Assistant(e) responsable sponsoring – FC Vrines

Nous recherchons pour notre Commission Sponsoring et Communication, un(e) stagiaire assistant(e) responsable sponsoring.

VOS PRINCIPALES MISSIONS

– Piloter un plan d’action permettant la mise en place de nouveaux partenariats entre les entreprises et le club.

– Identifier les besoins partenaires et la formulation des offres commerciales appropriées.

– Participer à la création / rédaction des offres sponsoring.

– Prospecter de nouveaux sponsors / partenaires.

– Assurer le suivi et la fidélisation de nos partenaires.

– Renouveler l’ensemble des contrats de nos partenaires pour la saison 2022/2023.

– Animer les réseaux sociaux lors de la signature des contrats avec nos partenaires.

COMPÉTENCES REQUISES

– Forte capacité de réflexion et d’analyse

– Excellentes qualités organisationnelles

– Capacité à communiquer (orale et écrite) de manière efficace

– Curiosité, capacité d’apprentissage et d’adaptation

– Goût pour les relations humaines et sens du service client

– Intérêt pour le football et connaissance du milieu associatif

– Esprit collectif

PROFIL RECHERCHÉ

– Stage de 6 à 8 semaines à partir de Février/Mars

– BAC +3 minimum

– Permis B

CANDIDATURE

CV et lettre de motivation à adresser à Monsieur Pineau : sponsoring.fcvrines@gmail.com