Offre de Stage : Assistant(e) RP – SPORTFIVE

SPORTFIVE est une agence mondiale spécialisée dans la gestion des droits marketing et audiovisuels sportifs. SPORTFIVE offre aux clubs, fédérations et événements sportifs son expérience et son savoir-faire unique dans la gestion du sport professionnel : commercialisation de droits média et droits marketing, hospitalité, stadium consulting et client servicing. SPORTFIVE accompagne également les marques dans leur stratégie de communication par le sport. Dans le cadre du développement de son service Hospitalité, SPORTFIVE recrute un (e) stagiaire pour une durée de 6 mois.

Durée : 6 mois – Début souhaité du stage : Janvier 2022

Missions :

Sous la supervision de la Responsable Hospitality, vos missions seront les suivantes :

• Participation à la mise en place de l’organisation logistique

• Demande de devis auprès des différents métiers liés à l’organisation d’événements

• Participation à la commande des supports d’invitation et gestion des inscriptions

• Accueil des partenaires / invités (en anglais et français), veille au bon déroulement de l’événement (émargement, remise de badge-bracelet-billet…etc)

• Présence lors des prestations hospitalités (Roland-Garros, Stade de France, Stade Français.. etc)

• Suivi et gestion des différentes prestations VIP (loges, salon VIP)

• Coordination des prestataires

• Gestion de la plateforme Espace Client – billetterie E-billets

Profil :

• Formation bac +3/4 en communication et événementiel

• Vous êtes motivé(e), enthousiaste et avez une réelle affinité pour l’événementiel

• Organisé (e), Rigoureux (se), excellent relationnel

• Une maîtrise parfaite de l’anglais est nécessaire (écrit et parlé)

• Bonne connaissance des outils informatiques : Word, Excel

Ce stage ouvert aux étudiants en situation de handicap.

Rejoignez-nous !

Contact : Sarah.OMER-OSMAN.ext@sportfive.com