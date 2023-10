Offre de Stage : Brand Recommendation Assistant – SPORTFIVE

À PROPOS DE SPORTFIVE

SPORTFIVE est une agence internationale de marketing sportif qui fournit des solutions axées sur le client et basées sur la confiance et la transparence, une expérience approfondie de l’industrie et un réseau mondial, de l’innovation, du digital et de la data intelligence. SPORTFIVE connecte de manière stratégique et créative les marques, les ayants-droit, les plateformes médias et les fans afin de créer et activer des partenariats dans le sport.

Tout en créant de la valeur et de la croissance à long terme pour tous, SPORTFIVE conduit souvent l’industrie du sport vers l’avenir grâce à ses solutions digitales innovantes et vise ainsi à être le partenaire le plus progressif et le plus respecté dans le sport.

En France, SPORTFIVE est l’agence commerciale et marketing d’ayants-droits majeurs, générant entre autres un tiers des revenus sponsoring de la Ligue 1. Les partenariats exclusifs avec des ayants-droits comprennent notamment : Olympique Lyonnais, LOSC Lille, RC Lens, AS Saint-Etienne, AJ Auxerre et Valenciennes FC en football, Stade Français en Rugby et la League of Legends European Championship pour Riot Games en esport.

L’agence aide divers autres ayants-droit à internationaliser leur marque en Europe et dans le monde, négocie de précieux partenariats et conseille également diverses marques de premier plan dans l’activation de leur partenariat. En outre SPORTFIVE commercialise les packages VIP des plus grands évènements sportifs et musicaux français (Stade de France, UEFA Euro 2024, RWC 2023, etc…).

SPORTFIVE opère grâce à un réseau de plus de 1.200 experts locaux connectés basés dans 15 pays à travers le monde, présents dans le football, l’olympisme, le rugby, le golf, l’esport, les sports automobiles, le handball, le tennis, le football américain, le basket-ball, le hockey sur glace, les événements multisports et bien d’autres encore.

MISSIONS:

Participer à l’élaboration des dossiers de prospection :

Prise de brief en collaboration avec l’équipe commerciale;

Renseignement sur la marque et ses enjeux;

Réalisation d’un benchmark concurrentiel personnalisé;

Identification des expertises de l’agence à mobiliser en fonction de la nature du brief;

Réflexion sur la meilleure stratégie à recommander pour répondre aux enjeux de la marque : choix du territoire sportif et des assets (clubs, fédérations, ligues, événements, ambassadeurs, etc. les possibilités sont nombreuses et les marques ont besoin d’être conseillées);

Définition d’un storytelling et d’un plan d’activation pour aider la marque à se projeter dans l’exploitation de son partenariat;

Interface avec les différentes équipes (Business Intelligence pour collecter les données pertinentes, Marketing pour gérer la relation avec les détenteurs de droits, Studio Graphique pour créer les visuels, Planning Stratégique et Brand Services pour réfléchir aux idées d’activation et au storytelling, etc;

Revue finale et préparation du rendez-vous avec le commercial en amont

PROFIL:

De formation supérieure Bac+5 en management, gestion ou école de commerce, vous avez un fort intérêt pour le sport business ainsi que des affinités sur les sujets liés au conseil et la stratégie, le digital et/ou l’événementiel et vous bénéficiez idéalement d’une expérience réussie de 6 mois sur un poste similaire au sein d’un ayant droit du monde du sport, en régie commerciale, en agence conseil ou chez l’annonceur.

QUALITÉS RECHERCHÉES :

Grande capacité d’analyse et de synthèse

Capacité à construire des argumentaires pertinents et à comprendre les besoins des annonceurs et des clients

Proactif, dynamique, volontaire et autonome

Capacité à mener des projets avec rigueur et à les prioriser

COMPÉTENCES REQUISES :

Anglais indispensable

Excellente maitrise du Pack Office

CONDITIONS :

Lieu : Boulogne-Billancourt

Rémunération : 800€ brut/mois

Tickets restaurant : 10,5€ / jour travaillé offert

Indemnité de transport à hauteur de 50%

En tant qu’entreprise inclusive, SPORTFIVE s’engage pour la diversité et accorde la même considération à toutes les candidatures reçues, sans discrimination, car nous sommes convaincus que diversité et performance vont de pair.