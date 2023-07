Offre de Stage: Chargé.e de projets Sport – Sports Charity Mwanza

La Tanzanie t’attend non seulement pour un stage qui développera tes compétences, mais également pour vivre une réelle expérience dépaysante ! Nous cherchons des personnes passionnées par le sport et qui croient en leur capacité de changer les choses.

En t’engageant dans notre organisation en tant que bénévole, tu représenteras notre équipe internationale à Mwanza (ville de près de 4 millions d’habitants) et seras responsable du développement des clubs de ton sport favori. Alors que tu peux transmettre de nombreuses connaissances aux entraîneurs et aux jeunes, tu réaliseras que tu peux également apprendre énormément d’eux.

Stage – Chargé.e de projets Sport H/F

(Durée: min. 3 à 4 mois; date : dès que possible ; type: stage non-rémunéré; lieu: Mwanza, TANZANIE)

Sports Charity Mwanza est une ONG tanzanienne qui a pour mission la création d’infrastructures sportives durables à Mwanza. En collaboration avec la ville et les associations sportives régionales, notre équipe tanzanienne (15 employés) et internationale (8 bénévoles) soulève des fonds, construit des terrains de sport et assure les équipements essentiels aux clubs ou aux équipes pour une bonne pratique sportive.

Responsabilités & compétences :

● Participer à la création d’actions dans le sport pour lequel tu es responsable par travail en équipe

● Rôle combiné entre entraîneur, travailleur social et gestionnaire de projets

● Evaluer notre efficacité, réaliser des reportings, participer au développement de notre ONG (organisationnel et commercial) et rechercher de fonds

● Gérer les relations publiques et créer un réseau avec les coachs, fédérations, écoles

● Maîtriser l’anglais niveau B2 minimum (une expérience à l’étranger est un +), le pack Office

Profil requis :

● Réelle volonté de travailler pour une cause humanitaire et sportive

● Ouverture envers de nouvelles cultures différentes de celle occidentale

● Enthousiasme pour le sport et le travail social ; idéalement avec expérience en tant qu’entraîneur

● Compétences organisationnelles, flexibilité, ambition et style de travail autonome/proactif

● Dynamique, esprit d’équipe et sens de la communication

Nous offrons :

● Une amélioration de tes compétences de gestion de projet, de travail social et d’entraîneur

● Une opportunité d’amener tes propres idées et de devenir membre à long terme de l’équipe de l’ONG

● Une immersion dans la vie locale en Tanzanie

● Un encadrement par des leaders tanzaniens et internationaux ; la culture tanzanienne est très différente de la nôtre et on peut apprendre énormément l’un de l’autre

● Suffisamment de jours libres pour découvrir un des plus beaux pays d’Afrique (safaris du Seregenti, île paradisiaque de Zanzibar, ascension du Kilimanjaro)

● Un logement moderne, rénové, pour les bénévoles ainsi qu’une ambiance « comme à la maison »

Si tu es intéressé à t’engager dans notre équipe SC Mwanza, nous t’invitons à envoyer une LM et ton CV en anglais à notre responsable France à l’adresse suivante scmwanzafr@gmail.com. Nous répondons très volontiers à toutes tes questions.