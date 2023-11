Offre de Stage : Chargé(e) d’Animations des produits numériques – L’Équipe

N° 1 de l’information sportive, le groupe L’Équipe, Filiale du Groupe Amaury, édite les titres de presse : L’Équipe, L’Équipe Magazine, France Football, Vélo Magazine, ainsi que les sites et applis L’Equipe, francefootball.fr, et la chaine de télévision L’Équipe.

Missions :

Sous la responsabilité des chefs de produit web et mobile, vous aurez pour mission principale de les assister sur le pilotage de l’animation du site et des applications ainsi que sur la gestion de la mise en avant des événements traités quotidiennement.

Coordination et gestion du site et des applications L’Équipe.fr en relation avec la rédaction :

Garant du bon fonctionnement du site au quotidien : navigation, home pages, résultats ;

Participe à la réflexion sur l’UX des projets qu’il conduit ;

Rédaction de push ciblés à des groupes d’utilisateurs fans d’un sport, d’une équipe, d’une compétition;

Réponses aux avis et aux retours laissés sur nos stores ;

Être source de proposition et participer aux réflexions d’amélioration des produits numériques.

Soutien des activités de reporting & études marketing :

Benchmark, réflexion et recommandations sur les éléments à mettre en place ;

Veille sur les sites médias en France et à l’étranger ;

Suivi de projets (concours, événements…) ;

Suivi des tableaux de bords/indicateurs ;

Prise en charge de reportings marketing ;

Gestion de jeux de Fantasy Football.

Profil :

Formation : Ecoles de Commerce, IEP ;

Qualités de rigueur, d’autonomie et sens relationnel ;

Bonne capacité d’analyse et à l’aise avec les chiffres ;

Bonne connaissance du sport et des médias ;

Qualités rédactionnelles ;

Outils bureautiques: Word, Excel, PowerPoint, Photoshop…

Stage de 6 mois basé à Boulogne-Billancourt.

Disponibilité : Janvier 2024.

Nous vous prions de bien vouloir adresser votre candidature sous réf. STCAPN/E24 (CV + lettre de motivation) par email à : recrutement@lequipe.fr