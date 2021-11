Offre de Stage : Chargé(e) de projet, Business Performance – SPORTFIVE

SPORTFIVE utilise le pouvoir émotionnel du sport pour créer les partenariats les plus novateurs de l’industrie. Par une approche responsable de son business, une expertise créative diversifiée, une constante volonté de créer durablement de la valeur et une expérience incomparable, SPORTFIVE connecte les marques, les ayants-droit, les plateformes media et les fans autour de la puissance du sport. En mettant au cœur de sa stratégie la maitrise des besoins de ses clients, SPORTFIVE est idéalement placée pour devenir l’agence la plus progressiste et respectée du secteur. SPORTFIVE est une agence internationale de services 360 dans le sport s’appuyant sur un réseau de 1000 experts locaux basés dans 15 pays à travers le Monde et agissant dans le football, le golf, l’esport, les sports automobiles, le basket-ball, le handball, le tennis, le football américain, le hockey sur glace, les évènements multisports et bien d’autres encore.

Missions :

Vous assistez votre responsable au sein de la cellule Business Performance sur l’ensemble de ses missions :

– Consolidation et reporting des Chiffres d’Affaires réalisés par les équipes commerciales (objectifs commerciaux, reportings hebdomadaires, business review, etc)

– Analyse et suivi des performances des équipes commerciales (tableau de bord, suivi des ventes, propositions, etc)

– Création d’outils d’aide à la performance commerciale et développement d’outils commerciaux, en collaboration avec les cellules marketing (veille sectorielle, veille sur la presse économique, notes sur les entreprises…)

– Création, mise en place et suivi d’animations commerciales (challenges commerciaux)

– Réflexion générale sur l’ensemble de l’activité commerciale de l’entreprise (recommandations, best practices, networking…)

– Aide à la prospection et recherche de nouvelles marques pour des projets Sponsoring et Hospitalité

Profil :

– Formation bac+4/5 avec une spécialisation Marketing et/ou Commercial

– Grande capacité d’analyse, de synthèse et d’organisation

– Excellent relationnel, autonome, réactif et force de propositions

– Grand intérêt pour le sport en général et pour ses enjeux économiques

– Une maîtrise parfaite de l’anglais et d’Excel est nécessaire

Contact : lucie.crosnier@sportfive.com