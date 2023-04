Offre de Stage : Chef.fe de projet sport-eSport – SEVEN

• STAGE •

CHEF.FE DE PROJET SPORT/ESPORT (F/H)

SEVEN, filiale française du groupe international YOU FIRST, est une agence de communication indépendante au service des annonceurs, spécialisée dans le Sport et l’Esport.

Depuis 2018, SEVEN accompagne les marques dans la définition et le déploiement de leur stratégie de communication au sein de ces univers passions particulièrement complexes.

Au sein du pôle Activation, nous recherchons deux profils pour travailler de façon transversale sur les différents comptes clients en collaboration avec les Responsables de comptes et les Directeurs Conseil.

Si tu souhaites évoluer dans un environnement « agence », que tu as une forte culture Sport et/ou Esport et que tu es motivé.e pour apporter tes compétences à l’équipe, alors nous t’accueillerons avec plaisir.

TES MISSIONS

ACTIVATION DES CLIENTS DE L’AGENCE

• Participation à la définition et conception de la stratégie d’activation sponsoring des clients de l’agence dans les univers du Sport/Esport

• Coordination et mise en place des campagnes promotionnelles/production de contenu en lien avec les différentes équipes impliquées (ayants-droits, prestataires, ressources internes)

• Soutien des équipes activation pour le suivi quotidien des campagnes et mesure des performances/ retombées/audiences

• Veille stratégique des marchés du Sport/Esport et suivi de l’actualité

TON PROFIL

• Formation bac +4/5 Écoles de commerce, de communication ou Universités

• Une spécialisation acquise durant ton parcours scolaire et/ou une première expérience (professionnelle ou bénévole) dans les domaines du Sport/Esport serait un plus

• Grande capacité d’analyse, de synthèse et de compréhension des enjeux des annonceurs

• Excellent relationnel, autonome, réactif, curieux, persévérant et sens des objectifs

• Très bonne connaissance des écosystèmes Sport/Esport.

• Appétence pour l’entertainment et l’événementiel

• Très bon niveau de communication à l’oral et à l’écrit en interne et externe

• Maîtrise des outils bureautiques Pack Office et Apple

INFOS PRATIQUES

• Début : à partir de Juillet 2023 – Stage de 6 mois / rémunération légale / Indemnité transport à hauteur de 50% / 2 jours de télétravail par semaine possible

• Lieu de travail : 116 bis, Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris

Envoie nous ton CV accompagné d’un mail de motivation synthétique à : sp@agence-seven.fr / objet à indiquer : Candidature CDP Sport/Esport