Offre de Stage : Coordination sportive secrétariat international – Jumping International de Bordeaux

Direction : PÔLE PRODUCTION D’EVENEMENTS GRAND PUBLIC ET DEVELOPPEMENT

Type de contrat : Stage

Disponibilité : 2 janvier au 9 février 2024

Durée : 6 semaines

POSTE

Dans le cadre du prochain Jumping International de Bordeaux qui se tiendra du 1 au 4 février 2024, Bordeaux Events and More (BEAM) recherche un/une stagiaire (stage de 6 semaines) afin de renforcer l’équipe en charge de la compétition nationale.

En amont de l’événement (janvier) :

• Collecte des informations des compétiteurs et chevaux

• Préparation de l’affichage et outils des différents espaces (écuries, show office…)

• Réception et organisation des trophées et lots des remises des prix

• Saisie des accréditations

Pendant l’événement (1ère semaine de février) :

Affecté(e) au secrétariat international,

• Accueil des cavaliers, meneurs et de leurs équipes (environnement international)

• Accueil des officiels de compétition

• Remise des accréditations

• Remise des welcome packs des cavaliers amateurs

• Suivi des engagements

PROFIL

Formation : Licence ou Master

• Anglais courant

• Autonomie, dynamisme et rigueur

• Sens de l’accueil et du service

• Connaissance de base de la compétition équestre

• Disponibilité impérative du 2 janvier au 9 février

CV + lettre de motivation

Julie CHALOT – Chargée de mission coordination sportive : j.chalot@beam.fr