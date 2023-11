Offre de Stage : événementiel – Foot Air

Titre du Poste : Stagiaire événementiel – Tournée Avril 2024

Durée du Stage : 3 à 4 semaines (1er au 27 avril 2024)

Lieu du Stage : Tournée dans toute la France dans différents magasins Carrefour

Description de l’Entreprise :

Foot Air est une entreprise spécialisée dans l’événementiel lié au monde du Football. Fondée en 2014, nous proposons un service d’animations de football avec des structures gonflables en prestations ou à la vente. Parmi nos principaux clients, nous comptons notamment de nombreux clubs professionnels et l’UEFA.

Mission du Stagiaire :

En tant que stagiaire événementiel au sein de Foot Air, vous serez impliqué(e) dans le déroulement d’une tournée exceptionnelle en collaboration avec 14 magasins Carrefour dans toute la France.

Vos missions principales incluront :

Participation la mise en place de nos animations avant les événements

Animation des activités dans le cadre de la tournée

Gestion de l’accueil et interaction avec les visiteurs

Déroulement du Stage :

Le stagiaire sera en déplacement avec nos équipes sur toute la durée du stage. Les frais d’hébergement, repas et déplacement seront pris en charge par l’entreprise. Le déroulement de la tournée sera organisé de la manière suivante :

Travail les jours de la semaine

Journées de repos dans les villes où se dérouleront les événements les samedis et / ou dimanches

Profil recherché :

Nous recherchons des étudiants dynamiques et passionnés ayant un intérêt marqué pour l’événementiel sportif. Les qualités suivantes seront particulièrement appréciées :

Esprit d’équipe et capacité à travailler dans un environnement dynamique

Bonne communication et sens du relationnel

Autonomie et réactivité face aux situations imprévues

Passion pour le football et les événements sportifs

Permis B nécessaire

Avantages pour les stagiaires :

En rejoignant Foot Air pour ce stage, vous aurez l’opportunité de :

Acquérir une expérience pratique de terrain dans le domaine de l’événementiel sportif.

Collaborer au sein d’une entreprise reconnue, travaillant avec des entités telles que l’UEFA et des clubs de football professionnels.

Elargir votre réseau professionnel dans le secteur de l’événementiel sportif.

Modalités de candidature :

Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité de stage, veuillez nous envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivant : romain.footair@gmail.com avant le 15 décembre.

Nous avons hâte de discuter avec vous et de vous accueillir au sein de notre équipe pour cette expérience unique !