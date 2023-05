Offre de stage : Marketing et Communication secteur équitation – Justine Pichot

STAGE MARKETING ET COMMINICATION SECTEUR EQUITATION ET EVENEMENTIEL

STAGE A POURVOIR AU SEIN DE LA STRUCTURE JUSTINE PICHOT, de nombreux projets divers pour des événements d’envergure et marques en devenir !

Durée : 6 mois

Période : Mi-aout 2023

Lieu de stage : télétravail essentiellement

Stage conventionné à temps plein

Sous la responsabilité de votre tuteur de stage, vous contribuez à plusieurs projets orientés équitation et événementiel.

À ce titre, vous participez au marketing et à la communication des projets suivants :

– CSI 5* LONGINES GLOBAL CHAMPIONS – LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING

– CSI 5* ATHINA ONASSIS HORSE SHOW – LGCT

– CSI 4* EQUI SEINE

– LISA CEZ, CAVALIERE PARADRESSAGE INTERNATIONALE

LES PROJETS ANCHOR EQUITATION :

– CSI 5* LA BAULE OFFICIEL DE FRANCE

– CSI 5* JUMPING INTERNATIONAL DE MONTE CARLO – LGCT

– APPLICATION OGALO

– LES EQUIDAYS

Et des projets à venir !

Profil :

Vous êtes actuellement étudiant(e) en formation supérieure de niveau BAC+ 3/4/5 en École de commerce ou communication ou équivalent.

Vous êtes POLYVALENT, à l’aise autant sur la partie communication digitale, la création que sur l’organisation et le suivi de plannings.

Vous êtes curieux, vous avez réellement envie d’apprendre et découvrir des projets divers et d’envergure !

Vous avez une grande rigueur.

Vous avez un bon relationnel.

Vous êtes structuré(e), organisé(e) et autonome.

Vous faites preuve de réactivité, d’efficacité et de polyvalence.

Vous aussi, vous détestez les fautes d’orthographe !

Vous utilisez avec aisance les logiciels Canva, applications de retouches, montage vidéos, réels, etc

Une très bonne maîtrise de l’anglais est indispensable, tant à l’écrit qu’à l’oral.

Vous souhaitez acquérir des compétences, développer vos connaissances dans le secteur de la communication, sport, luxe, événementiel. Vous connaissez le milieu de l’équitation et le CSO (serait un plus). Vous êtes le ou la bienvenu(e) !

Si votre profil correspond, que vous êtes disponible à partir du 4 septembre pour 6 mois, merci de nous envoyer votre CV et Lettre de Motivation à l’adresse mail suivante : contactjustinepichot@gmail.com

MERCI DE BIEN LIRE L’ANNONCE, les candidatures doivent impérativement correspondre à la période de stage pour être étudiées et les demandes d’alternances ne seront pas traitées.