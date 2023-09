Offre de Stage : Rédacteur web / Community Manager – Sport Buzz Business

Si tu es passionné de sport et que tu t’intéresses à son univers économique, notre offre peut t’intéresser.

Le site Sport Buzz Business lancé en 2012, est spécialisé dans l’actualité du Sport Business, du Marketing Sportif et du Sponsoring.

Afin de continuer notre développement, nous recherchons actuellement un Rédacteur Web / Community Manager en stage.

Description du rôle :

En tant que stagiaire Rédacteur Web et Community Manager, vous serez au cœur de notre stratégie de contenu.

Responsabilités

– Rédiger des articles et des brèves sur l’actualité du sport business

– Concevoir et réaliser des infographies pour illustrer les articles.

– Concevoir des visuels pour nos articles et nos réseaux sociaux (Instagram, Twitter, etc.).

– Assurer une veille constante sur les sujets d’actualité en lien avec notre secteur.

Profil recherché :

– Étudiant(e) en école de journalisme, de management du sport ou de communication.

– Passionné(e) par le sport business

– Doté(e) d’excellentes compétences rédactionnelles

– Bonnes bases avec les outils digitaux tels que Notion, Canva et Slack ainsi que logiciels de graphisme

– Autonome, créatif(ve) et force de proposition.

Comment postuler

Pur postuler à ce poste, veuillez envoyer votre CV et des références de votre travail à l’adresse e-mail infos@sportbuzzbusiness.fr avec la référence [STAGE] Rédacteur web / Community Manager.