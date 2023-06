Offre de Stage : Sales Development representative – AIRFIT

[STAGE] BIZ DEV / SALES DEVELOPMENT REPRESENTATIVE (SDR)

Secteur : Sport

Lieu : Paris – Incubateur Le Tremplin (Stade Jean Bouin)

Durée : 6 mois

Date de début : Septembre 2023

SOCIÉTÉ & CONTEXTE

Tu souhaites rejoindre une start-up en pleine croissance, participer activement au développement d’une entreprise, et nous aider à nous imposer dans l’univers du sport en extérieur ?

Alors tu es tombé(e) sur ton alternance de rêve !

Chez AirFit, nous avons pour mission de rendre le sport gratuit et accessible à tous.

Et pour ça, nous aménageons les premières aires de fitness en extérieur et en accès libre, connectées à des solutions de coaching digital.

Avec plus de 400 réalisations en France et en Europe, nous accélérons notre développement pour nous imposer comme le leader du marché.

Pour aller encore plus loin, plus vite, nous avons besoin de toi, de ta détermination, et ton envie de grandir et de t’épanouir dans cette aventure.

Si tu souhaites devenir un as de la vente, maîtriser les outils commerciaux de demain, et que la mission de rendre le sport gratuit et accessible à tous te fait vibrer autant que nous, rejoins-nous !

MISSIONS, AU CŒUR DE NOTRE ÉQUIPE SALES

En tant que Sales Development Representative / BizDev, tu travailleras directement avec nos commerciaux pour développer les ventes et l’activité de AirFit, et installer un maximum d’aires de fitness sur le territoire.

Au cœur de notre équipe Sales, tu participeras activement à toutes les étapes de notre stratégie commerciale et du cycle de vente, de la prospection au closing.

Quelques exemples de missions :

– Préparer les campagnes et initiatives commerciales en prenant en main les outils digitaux de prospection B2B

– Réaliser les propositions commerciales d’aménagement de nos espaces sportifs outdoor

– Contacter les prospects à potentiel pour comprendre et valider leurs besoins, et planifier un rendez-vous avec ton binôme commercial

– Recherche de nouveaux leviers de croissance stratégique

Bien évidemment, tes missions ne seront pas limitées à ces activités, et nous attendrons de toi une certaine polyvalence.

PROFIL : ENVIE D’APPRENDRE, CURIOSITÉ ET AMBITION

Plus que ton CV ou ton École, ce qui nous importe le plus, c’est ta curiosité, ta détermination et ta capacité à apprendre vite et sur le tas, pour grandir dans l’aventure et nous permettre d’atteindre nos objectifs les plus ambitieux !

– Tu es en Bac+2 à Bac+5

– Tu es rigoureux / rigoureuse ! C’est l’une des valeurs partagées par l’équipe AirFit pour être les meilleurs sur notre marché.

– Tu es à l’aise aussi bien à l’écrit (les fautes d’orthographe sont un no go) qu’à l’oral et tu as un bon sens du relationnel.

– Tu travailles en totale autonomie et tu cherches continuellement à t’améliorer. Ces qualités sont primordiales pour grandir dans l’équipe, et faire grandir AirFit !

CONTACT : mehdi@airfit.co