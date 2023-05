Offre de Stage : Sales & Marketing Assistant – SEVEN

• STAGE •

SALES & MARKETING ASSISTANT

• Septembre – 2023 •

SEVEN, filiale française du groupe international YOU FIRST, est une agence de communication indépendante au service des annonceurs, spécialisée dans le Sport et l’Esport.

SEVEN accompagne les marques dans la définition et le déploiement de leur stratégie de communication au sein de ces univers passions particulièrement complexes.

Au sein du pôle New Business, vous aurez en charge, en collaboration avec les différentes équipes de l’agence, de participer au développement commercial de l’agence.

MISSIONS

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

• Création et suivi d’outils d’aide à la performance commerciale (reporting, CRM..)

• Veille stratégique du marché (benchmark etc.) et suivi de l’actualité économique

• Identification de prospects et recherche de contacts

CREATION DE L’OFFRE MARKETING

• Participer à l’élaboration de recommandations stratégiques

• Réaliser des benchmarks concurrentiels

• Concevoir des concepts créatifs en lien avec les enjeux des prospects

PROFIL

• Très bonne connaissance de l’écosystème du marketing du sport et de l’esport

• Formation Bac +4/5 Ecole de Commerce ou équivalent universitaire

• Grande capacité d’analyse, de synthèse et de compréhension des enjeux des annonceurs

• Excellent relationnel, autonome, réactif, curieux, persévérant et sens des objectifs

• Très bon niveau de communication à l’oral et à l’écrit en interne et externe

• Maitrise des outils de bureautique : Notamment Excel et Keynote

• Bon niveau d’anglais demandé

INFOS PRATIQUES

• Candidature à envoyer à : vm@agence-seven.fr

• Adresse : 116 bis, Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris