Offre de Stage : Sport Business Developer – TPS Conseil

Mission

TPS Conseil SAS est un acteur majeur du conseil en management et en stratégie sportive.

Nous recherchons un(e) stagiaire « Sport business developer » pour préparer à nos côtés la 11è édition des Trophées Sport & Management en 2024.

Ce dispositif devenu référent est soutenu par le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques et la Cérémonie officielle de remise des trophées est placée sous le Haut patronage de la présidente de l’Assemblée nationale où se déroule chaque année la cérémonie de remise des prix. Organisé autour d’un appel à projets national valorisant les enjeux d’héritage liés au sport partout dans le pays, ce dispositif rassemble et mobilise de nombreux partenaires et personnalités du sport, des entreprises, des médias, de la SporTech, de l’enseignement supérieur et des territoires.

Nous recherchons une personne passionnée de sport, créative et motivée pour accompagner :

– L’organisation de la 11ème édition qui mobilisera tous les acteurs et dirigeants de l’écosystème sportif français

– Le redéploiement du modèle de développement associé au dispositif.

Rattaché directement au président, le(la) stagiaire aura pour missions de :

– Accompagner la préparation du format de la prochaine édition,

– Elaborer la stratégie marketing pour l’édition 2024,

– Piloter la stratégie de communication digitale aux côtés de notre agence,

– Développer et gérer les relations avec l ‘ensemble de nos partenaires (médias, fédérations, entreprises, …),

– Animer la communauté des nommés et des anciens lauréats,

– Participer aux missions de conseil et d’accompagnement déployés auprès de nos clients.

Profil

Formation Bac +4/5 ou Master Spécialisé, Grande école de Commerce ;

Excellente connaissance des médias et des réseaux sociaux. Content et community management.

Excellente communication écrite et orale. Connaissances en marketing, vente, communication, conseil stratégique et organisation d’événements.

Sportif ou passionné de sport, vous savez travailler en équipe et êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre dynamisme et votre réactivité. Implication et bonne aisance relationnelle.

Autonome, esprit d’analyse et d’initiatives, connaissance de Photoshop, WordPress et du pack Office. Créatif, bon communicant.

Niveau(x) d’études : Bac + 4/+5. Grandes écoles

Durée : Urgent – Durée 4 à 6 mois immédiatement

Postuler

Par email : jean-luc.sadik@tps-conseil.com

Modalités : CV + lettre de motivation

Site : www.tps-conseil.com

Infos localisation : Paris centre – Métro Bourse (L3) ou Grands Boulevards (L9) – télétravail ponctuel possible.