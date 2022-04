Offre Emploi : Analyste Sensoriel H/F – Babolat

Au sein de l’équipe Performance Lab (test, essais et personnalisation des produits), l’Analyste Sensoriel sera responsable de la réalisation des tests sensoriels, de l’identification du besoin à la formalisation des résultats pour tous nos sports. De plus, il sera en charge de la validation de la performance sensorielle des produits / services suite aux tests et prendra part à des projets d’études liés au jeux , aux joueurs et à leurs produits.

Ses principales missions seront :

Réaliser des tests sensoriels : de la définition du protocole à la livraison des rapports d’essais en garantissant leur bon déroulement.

Coordonner et piloter les différents panels de testeurs (animer le réseau ; maintenir le vivier …)

Développer des méthodologies d’évaluation sensorielle et faire évoluer les protocoles en fonction

Réaliser une veille sur les jeux, les joueurs et leurs produits ( études techniques ; observation des joueurs …)

Contribuer à l’avancée des sujets d’innovation, de développement et de contrôle pour nos produits / services en lien avec les différents métiers de l’entreprise (marketing ; développement ; innovation ..)

De formation Bac +2 minimum type DUT ou BTS , complétée dans l’idéal par des formations spécifiques dans l’analyse sensorielle. Vous avez de bonnes connaissances en analyse sensorielle ou statique acquises à l’école ou sur le terrain.

Vous maitrisez les outils de gestion (tableur excel , base de données..) .

Vous parlez un anglais courant. L’espagnol est un plus.

Vous avez de bonnes aptitudes relationnelles, de bonnes capacités rédactionnelles et êtes organisé.

De plus vous êtes précis et rigoureux dans votre travail et faites preuve d’initiatives.

Rejoignez Babolat !

Contact : jgaudin@babolat.com