Offre Emploi : Assistant achat – Babolat

BABOLAT, PERFORMANCE ET INNOVATION…

Babolat entreprise multinationale à taille humaine, invente, innove et conçoit l’équipement complet du joueur de tennis, de badminton et de padel depuis 1875 Leader du marché de l’équipement des joueurs, nous comptons aujourd’hui près de 380 collaborateurs, et sommes présents commercialement dans plus de 160 pays.

Notre motivation est d’apporter aux joueurs de raquettes une gamme de produit haute qualité et haute technologie.

Nous sommes fiers aujourd’hui d’équiper des athlètes renommés comme Rafael Nadal, Carlos Alacaraz Dominic Thiem Félix Auger Aliassime Garbine Muguruza Ana Kontaveit Danielle Collins, Karolina Pliskova Stéphane Houdet Hongyan Pi, Xuefei Qi Juan Lebron et Virginia Riera.

Si la passion vous anime, l’innovation vous passionne, la qualité et la satisfaction client vous motivent et le respect des autres est votre valeur première, rejoignez notre équipe.

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS

Rattaché(e) à la Responsable Achats, vous intervenez en support de l’équipe achats dans la réalisation de leurs missions quotidiennes.

Dans ce cadre, vos principales missions sont de :

Administratif :

• Mettre à jour des prix d’achats dans les systèmes

• Créer les nouveaux comptes fournisseurs

• Mettre à jour des tableaux de bord mensuels

• Réaliser et structurer des veilles économiques : récolter les données marchés, géopolitiques et économiques pour alimenter les acheteurs au quotidien

Achats :

• Prendre en charge des portefeuilles d’achats incluant la gestion des fournisseurs asiatiques sur divers produits (volants, cordes, accessoires)

• Accompagner et aider les acheteurs sur leurs missions

SI VOUS VOUS RECONNAISSEZ DANS CE PROFIL

De niveau Bac+2 spécialisé dans l’assistanat de direction et/ou de gestion, vous êtes très à l’aise avec les outils informatiques (Pack Office principalement).

Vous disposez idéalement d’une expérience significative et d’une appétence pour les achats (stage/alternance)

Votre niveau d’anglais est professionnel.

Enfin, votre aisance relationnelle, votre proactivité et votre sens des priorités, seront des atouts majeurs pour réussir dans ce poste.

Rejoignez l’aventure Babolat !

Lieu : Lyon / Vaise (69)

Type de contrat : CDI

Pour postuler : recrutement@babolat.com