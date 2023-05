Offre Emploi : Assistant achat et administratif – Sporeo

Assistant achat et administratif

Lyon, France

Temps complet

Description de l’entreprise

SPOREO

Notre mission est de créer, produire et distribuer de manière responsable les produits dérivés de nombreux évènements sportifs. Depuis 4 ans, nous accompagnons les événements sur leur stratégie merchandising. En 2021, SPOREO est désigné opérateur des boutiques officielles off site des plus grands événements mondiaux qui auront lieu ces 2 prochaines années sur le territoire Française (Coupe du monde de rugby, Tour de France, …)

Description du poste

En lien direct avec les co-fondateurs, vos missions seront les suivantes :

ADMINISTRATIF

Gestion et organisation de la documentation professionnelle et règlementaire

Reporting des commandes, devis, factures dans notre ERP

Création, réception, suivi et mise en paiement des factures (factures clients et fournisseurs)

Création et suivi des devis

RH :

Gestion des entrées et sorties des salariés (déclarations, visites médicales, …)

Suivi administratif du personnel (congés, RTT, …)

Mise à jour des documents du personnel (règlement, document unique)

Gestion et suivi des prestataires (mutuelle, formation, … )

FINANCE :

Préparation des éléments comptables

Reporting du suivi de trésorerie

Paramétrage, gestion et rapprochement des opérations de caisse

ACHATS :

Suivi des fournisseurs et ré approvisionnement des magasins

Suivi et analyse des statistiques de vente

Reporting des budgets alloués aux fournisseurs

Qualifications

Pour ce poste, nous recherchons une personne pouvant attester de 2 ans d’expérience dans la gestion opérationnelle d’une PME, assistanat de direction, achats, …

Diplôme : Minimum bac +2

IUT, BTS, licence gestion, finance, assistant de direction, achats…

Vous devrez démontrer des qualités méthodiques, organisationnelles, faire preuve d’autonomie, de responsabilité, ainsi qu’une capacité à être force de proposition.

Compétences et savoir-faire :

Maîtrise des outils bureautiques (word, excel, …) et collaboratifs (gmail,

drive, trello, …)

Connaissance et maitrise des ERP

Bonne capacité rédactionnelle,

Esprit de synthèse et d’analyse,

Méthode, organisation, rigueur et sérieux,

Dynamisme,

Être force de proposition,

Bonne élocution et présentation,

Aisance relationnelle,

Discrétion,

Polyvalence.

Informations complémentaires

Type de contrat : CDI 35h

Début : ASAP

Rémunération : 25K€/an brut

