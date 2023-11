Offre Emploi : Attaché Commercial (H/F) – ACUSHNET

ACUSHNET France SAS, filiale de distribution des marques Titleist et FootJoy, recherche pour sa marque FootJoy, leader mondial des chaussures, gants, textile et chaussettes de golf, un(e) Attaché(e) Commercial (H/F) FJ en CDI pour le Sud de la France.

Rattaché au Département Commercial FootJoy de la région Acushnet Mainland Europe, sous la direction du Responsable des Ventes France BeLux et Suisse, vous êtes responsable du développement de la marque sur votre secteur.

Vos missions seront les suivantes :

• Vous assurerez la mise en place de la politique Commerciale et Marketing FootJoy

• Vous aurez la charge du développement du chiffre d’affaires sur votre secteur

• Vous travaillerez en étroite collaboration avec le Field Sales Manager et le Marketing Manager, sous la direction du Brand Director Mainland Europe

• Vous suivrez en permanence votre clientèle existante et future, composée de magasins spécialisés et proshops.

• Vous gèrerez l’organisation de showrooms régionaux FJ en été et automne

• Vous assurerez un reporting quotidien de vos activités commerciales

Vos compétences :

• Diplômé(e) d’une formation Bac +3 et plus

• Vous justifiez idéalement d’une première expérience commerciale réussie en BtoB, profil Junior accepté

• Les techniques de vente n’ont plus de secret pour vous

• Vous maîtrisez les outils informatiques (Pack Office) et la langue de Shakespeare (écoute, oral et écrit- impérativement).

• Permis B obligatoire

Profil recherché :

Dynamique, orienté(e) résultats, vous disposez d’une grande force de conviction et de persuasion. Entreprenant(e), rigoureux(se) et organisé(e), vous savez gérer vos priorités commerciales et piloter votre portefeuille de clients en toute autonomie.

La ténacité et le goût du challenge font parties de vos atouts !

Doté(e) d’une aisance relationnelle, vous aimez le contact humain et êtes reconnu(e) pour vos qualités d’écoute. Enfin, vous disposez d’une appétence pour l’univers du golf et êtes motivés à l’idée de rejoindre une équipe soudée et de vous engager pleinement pour la marque FootJoy.

Poste basé entre Aix-en-Provence et Avignon de préférence avec de nombreux déplacements et nuitées extérieures hebdomadaires.

Nous vous offrons :

• L’opportunité d’intégrer un groupe de renommée internationale et de travailler pour une marque dans l’univers du golf et de la mode, leader sur son marché.

• Un Contrat à Durée Indéterminée, à Temps Plein, avec une prise de poste dès que possible.

• Mutuelle prise en charge à 80% par l’employeur

• Epargne salariale

• Fixe + commission, véhicule de fonction, « business tools »

• Poste à pourvoir dès que possible

Modalités obligatoires : CV (français et anglais) + lettre de motivation – (français et anglais)

Si vous souhaitez postuler, merci d’envoyer votre candidature avec la référence COMMERCIAL_SUD_FJ à l’adresse : Recruitment_Mainland@acushnetgolf.com