Offre Emploi (CDI) : Account Manager – SPORTFIVE

Missions

Piloter la production des livrables :

– Etre l’interlocuteur quotidien chez le client

– Analyse des enjeux et perspectives, recommandations stratégiques et opérationnelles

– Mise en œuvre des programmes d’activation : évènementiel, influence, digital, brand content …

– Développement de guides de formation, support dans le process de validation des droits/activation, etc.

– Développement de benchmark et case studies

– Coordination des expertises internes et externes

– Gestion des prestataires et suivi de production

– Suivi budgétaire du projet

– Déploiement opérationnel et présence sur les évènements

Manager une partie de l’équipe dédiée au projet :

– Etre le manager direct d’une personne de l’équipe

– Définir les objectifs individuels, suivi de son évolution et accompagnement au quotidien

Contribuer au développement des comptes :

– Participer à la stratégie d’approche et de renouvellement

– Etre force de proposition et anticiper les besoins du client

– Participer aux réponses aux appels d’offres

Profil :

– Vous avez minimum 5 ans d’expérience en agence de communication avec une sensibilité aux partenariats sportifs

– Expériences réussies dans la production d’opérations d’activations

– Expérience de management

– Excellent relationnel & capacité à convaincre

– Connaissances du marketing sportif et de l’univers Olympique et Paralympique

– Rigoureux, force de proposition, pro-actif avec une forte capacité d’adaptation

– Connaissance des marques et de leurs attentes

– Maitrise de l’anglais (lu, écrit et parlé)

Ce que nous offrons :

– Un rôle majeur auprès de partenariats ambitieux

– Travailler dans une ambiance conviviale et bienveillante

– Profiter de l’écosystème d’une agence structurée et internationale

Localisation, télétravail & date d’arrivée :

– SPORTFIVE est basé au 16 rue du Dôme à Boulogne-Billancourt

– L’agence permet 2 jours de télétravail par semaine

– Arrivée souhaitée au plus vite, en CDI

Pour postuler : jean-louis.delord@sportfive.com

