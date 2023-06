Offre Emploi (CDI) : Chargé (e) de Marketing Evènementiel – Peter Auto

Recrutement : Chargé (e) de Marketing Evènementiel

Description société :

Depuis les années 80, l’agence Peter Auto s’est forgée une réputation internationale aussi bien dans le domaine de la voiture historique que moderne au travers de course, rallye et concours d’élégance.

Les évènements Peter Auto sont synonymes de passion et rassemblent les plus grands collectionneurs de la planète autour de leur passion.

Parmi les plus importants rendez-vous internationaux figurent les meetings Peter Auto :

– “Tour Auto”, rallye historique ;

– “Le Mans Classic”, course mythique ;

– “ Chantilly Arts & Elegance Richard Mille”, concours d’élégance.

Le calendrier de la saison de courses Historic Racing by Peter Auto compte un certain nombre d’évènements connus : Spa Classic, Grand Prix de l’Âge d’Or, Dix Mille Tours du Castellet…

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et sur notre site https://www.peterauto.fr/

Description de la mission :

Sous l’autorité des 2 Chefs Projet Marketing Senior, vous serez chargé(e)de les assister dans la préparation et dans le suivi des projets événementiels comme Le Mans Classic, Le Tour Auto, le Rallye des Princesses et Chantilly Arts & Elegance. Nous recherchons donc un profil junior qui sera formé par les Chefs de Projet Senior, puis au fur et à mesure de la montée en compétences, serons confiées à cette personne des tâches en toute autonomie pour la gestion des courses historiques sur la Saison by Peter Auto ou autres nouveaux projets.

A ce titre vos missions principales seront les suivantes :

– Assister les 2 chefs de Projets Marketing Senior pour la réalisation des évènements :

o Prospecter de nouveaux partenaires, Réaliser des présentations personnalisées de nos évents et de nos services pour la prospection de nos partenaires, mettre en place des offres commerciales.

o Gérer le suivi partenaire (Budget, contrat, échange visibilité/marchandise, prestations de services Hospitalités, billetterie)

o Mise en place d’un système billetterie avec l’aide des prestataires, faire le suivi des ventes/invitations

o Brief des équipes en interne et coordination de tous les services logistique/CompétitionClub/Commercial/Crea/Réseaux Sociaux/Presse/Comptabilité

o Gérer les prestataires externes

o Briefer le service crea et/ou logistique et faire le suivi pour la réalisation des supports de communication (visuels/kits salons, plaquettes, boites, goodies).

o Gérer le budget de chaque événement (devis/facture/déplacement).

o Suivre le plan promotionnel (affichage, radio, PUB…)

o Faire le repérage pour des lieux de réception pour une cible haut de gamme, gérer les rooming list avec notre partenaire hotellier, faire la recherche de goodies…

– Participer à des opérations destinées à développer les ventes et à promouvoir nos offres auprès des clients et prospects (animation newsletter, suivi du calendrier éditorial pour les réseaux sociaux, salons, événements).

– Dresser le bilan des évènementiels et briefer toutes les équipes prescriptrices pour l’année N+1 afin de s’améliorer sur l‘année N+1 (promotion/catering/ hospitalités/animations/objets promotionnels…).

– Être présent sur les évènements pour assurer le suivi partenaire ainsi que la coordination des équipes terrain

Profil recherché :

De formation marketing (Bac+3 minimum) avec une spécialisation dans le marketing événementiel et une bonne maitrise de l’anglais. Vous avez expérience en marketing événementiel d’au moins 3 ans/5 ans.

Organisé(e), vous savez rendre compte et définir les priorités. Volontaire et autonome, vous appréciez le travail d’équipe. Une forte disponibilité est requise pour des déplacements sur les épreuves (semaine & weekend compris, déplacements en France et en Europe)

– Maîtrise des techniques et outils de communication (MS Office dont PowerPoint, excel.)

– Maîtrise de l’anglais

– Très bonnes qualités rédactionnelles et d’analyses,

– Très bonne aisance relationnelle, une capacité d’écoute, d’analyse et d’adaptation.

Pays: France

Localisation: Paris 75018

CONTACT : AdelaBrosse@peter.fr