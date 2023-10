Offre Emploi (CDI) : Commercial(e) Clubs & Collectivités – NOLT

On recherche un/une Commercial(e) Club & Collectivités en CDI, pour accompagner notre développement auprès de nos clubs, en France & en Europe.

Qui sommes-nous ?

NOLT® est le tout premier équipementier sportif entièrement circulaire et digital. L’ensemble de nos vêtements techniques pour les clubs sont conçus à base de déchets plastiques, repêchés dans la mer Méditerranée. La confection a lieu dans nos ateliers en Europe. En fin de vie, nous recyclons les équipements textiles des clubs pour les transformer en de nouveaux produits de sport.

Un vrai modèle circulaire, unique et différent, pour réécrire les règles du jeu. NOLT® disrupte le marché des équipements de sport en Europe (10Md€), en mixant pour la première fois une offre textile éco-responsable & circulaire, ainsi qu’une forte dimension digitale (D2C).

La marque est en forte croissance. Lancée en 2020, NOLT® a aujourd’hui plus de 500 clubs en France et en Europe. Le nombre de commandes triple chaque année (+200%), car de plus en plus d’associations sportives, de sponsors et de collectivités souhaitent s’associer au premier équipementier

éco-responsable au monde.

Focus commercial autour de 3 piliers :

BtoB : clubs et sponsors – notre cœur de métier. On parle aux clubs et à ceux qui les financent. Contrats pluriannuels, marché concurrentiel.

BtoG : collectivités – on répond aux appels d’offre des collectivités en direct ou via un partenariat avec des distributeurs. Long processus, panier moyen important.

DtoC : configurateur 3D – On construit un modèle D2C pour les « équipes de copains » qui font des sports collectifs hors fédérations. Forte croissance et forte rentabilité.

Le problème adressé par NOLT® :

Les associations sportives ont accès aux équipements les plus basiques du marché, à cause d’un modèle basé sur les prix bas et les nombreux intermédiaires qui écrasent les marges. Ces mêmes associations qui accompagnent plus de 70 millions de licenciés en Europe (16m de licenciés & 170k clubs en France), incluant une majeure partie de la jeunesse de notre continent.

Ainsi, si on souhaite avoir un impact, pour de vrai et dans le temps, il faut proposer une offre d’équipements de sport éco-responsables et accessibles à ces clubs et associations sportives.

La solution :

La construction d’un maillage d’ateliers ultra-qualifiés en Europe, d’une D.A. avec une vraie identité (digne d’un projet BtoC), d’investissements R&D importants et d’une plateforme D2C unique, le tout permettant de proposer des équipements écoresponsables & accessibles mais aussi performants & beaux à des milliers de sportifs en Europe.

Objectifs du poste :

Devenir le chef / la cheffe d’orchestre du développement commercial de NOLT®.

Tes Missions :

• Construction de la stratégie commerciale de NOLT® avec les co-fondateurs.

• Démarcher les clubs de sports, associations, collectivités et entreprises.

• Animer et développer le portefeuille clients.

• Tenir et être garant de la ligne directrice de la stratégie commerciale de NOLT®

• Représenter NOLT® lors d’évènements de nos partenaires

• Mettre en place des synergies entre les clubs professionnels et la marque.

• Travailler en équipe avec l’assistant(e) commercial(e) et l’accompagner dans sa formation (stage).

Profil :

• Passionné(e) par le sport, tu as le goût du challenge et tu débordes d’énergie.

• Relever des défis ne te fait pas peur et ton esprit de compétition te permet d’atteindre, voire de dépasser tes objectifs.

• Autonome, organisé(e), tu disposes d’un excellent relationnel te permettant de collaborer de façon efficace avec tes collègues et clients.

• Idéalement de formation commerciale, tu justifies d’une expérience similaire dans l’industrie du sport, d’au moins 5 ans, te permettant une bonne connaissance des structures telles que les clubs, associations et collectivités.

• Tu es disponible pour des déplacements réguliers, en France.

• Le plus pro : Avoir une expérience professionnelle réussie avec une marque de sport et / ou un distributeur spécialisé.

• Le plus perso : Être engagé(e) dans le sport associatif.

Conditions :

• Statut : CDI. Télétravail possible.

• Rémunération : En fonction du profil : Salaire fixe + bonus annuel. On t’équipe en NOLT® de la tête aux pieds aussi, bien entendu !

• Localisation : Nice, Alpes-Maritimes

• Démarrage prévu : Mars 2023

CONTACT : paul@wearenolt.com

À toi de jouer.

À toi de changer les règles du jeu.