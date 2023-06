Offre Emploi (CDI) : Consultant.e RP & Influence sénior (cyclisme et Tech) – 187 COM

187 COM est un multiplicateur d’influence (Relations Presse, Relations Publiques, E-RP), un Think Tank créatif imaginant et concevant des expériences immersives à destination des journalistes et influenceurs et une agence de consulting stratégique. Ses clients sont des références internationales dans les univers du sport (outdoor, running, vélo, action sports), de la mode lifestyle, de la tech et de la mobilité urbaine : PATAGONIA, TIMBERLAND, HELLY HANSEN, BROMPTON, ZWIFT, NNORMAL, STRAVA, PRIMALOFT, HOKA, BROMPTON, DOMETIC, FUJIFILM, DEUTER, SUUNTO, SALEWA, IZIPIZI, MOUSTACHE, ORTOVOX, PICTURE… Ces marques constituent le portefeuille du pôle BRANDS de 187 COM.

L’agence s’occupe également des RP d’événements sportifs (RED BULL, FISE, SUPER SLALOM, HIGH FIVE FESTIVAL…) et d’athlètes de haut niveau dans le cadre de son pôle EVENTS & ATHLETES.

Nous sommes aujourd’hui en recherche active d’un.e nouveau.elle collaborateur.rice senior (min 3 ans d’expérience), pour compléter notre équipe et accompagner des clients de l’agence, acteurs référents de la sport tech comme Zwift et Strava (RP corpo, produit, athlètes).

TON PROFIL

• Issu.e d’une formation supérieure en communication ou marketing, tu justifies de 3 ans d’expérience dans les RP (corpo ou produit) et souhaite t’impliquer dans une agence à taille humaine (9 employé⸱es et 3 freelances)

• Tu suis de près l’actualité et le monde des médias n’a aucun secret pour toi. Tu as également un réseau établi de journalistes que tu as envie d’élargir !

• Tu es suffisamment rigoureux⸱se et organisé⸱e pour gérer de front les projets de plusieurs clients annualisés.

• Tu t’exprimes en anglais avec beaucoup d’aisance, à l’écrit et à l’oral

• Tu es un⸱e excellent⸱e rédacteur⸱ice, maniant les phrases choc pour transformer de longs pavés indigestes en textes inspirés et inspirants.

• Doté⸱e d’un excellent relationnel, tu aimes les gens et ils te le rendent bien

• Créatif⸱ve et curieux⸱se, tu gardes l’œil ouvert sur ton époque et ses tendances

• Tu as une solide culture du sport et/ou de l’outdoor, tu pratiques même ! La pratique assidue du vélo est indispensable.

• Tu aimes prendre des responsabilités et mener des projets de A à Z

• Tu as l’esprit d’équipe mais sais aussi travailler en autonomie

TES OBJECTIFS

• Développer la notoriété et amplifier l’influence des clients dont tu as la charge à travers des publications régulières dans les médias et sur les réseaux sociaux.

• Assurer une collaboration solide, fluide, sereine et établie sur la confiance avec les clients que tu accompagnes.

• Déployer le plan d’action que tu as prédéfini avec ton manager avec pour objectifs des placements de produits, des sujets de fond, des portraits, de la création de contenu, de l’achat et des partenariats média.

• Mesurer la performance des campagnes mises en place avec des KPIs précis et chiffrés (nombre de retombées, audience touchée, équivalence publicitaire).

TES MISSIONS AU QUOTIDIEN

• Définition de la stratégie RP & influence et du plan saisonniers des clients que tu accompagnes, à quatre mains avec ton manager (selon un brief et un budget fournis au préalable).

• Management de la relation client au quotidien (calls, sales meetings, reportings, suivi d’activité…), supervisé par le directeur de clientèle

• Rédaction ou adaptation en français des outils presse (communiqués, invitations, pitchs…) et leur intégration sur Mailchimp (outil de mise en page pour mass mailing)

• Élaboration de médias lists par Tier pour chacun des clients en fonction de leurs priorités et objectifs

• Pitch des histoires clés saisonnières de la marque auprès des cibles clés + recrutement et approche de journalistes et d’influenceurs sur les différents projets en cours

• Gestion des demandes entrantes de journalistes et influenceurs (commande et envoi de produits, visuels, fiches techniques, organisation d’interviews…)

• Production événementielle (voyages de presse, portes ouvertes, petits-déjeuners et dîners presse…) >recherche de prestataires, contractualisation, logistique pré-évènement, coordination le jour J, suivi de budget, suivi des retombées post-event…

• Tenue du showroom (commande, installation, désinstallation et renvoi des collections saisonnières)

• Encadrement et supervision d’un⸱e assistant⸱e dédiée pour la réalisation de reportings (via Cision et Kolsquare)

POURQUOI NOUS REJOINDRE

• Parce qu’on est une équipe jeune, sympa, créative

• Parce que si ça match, les responsabilités peuvent augmenter

• Parce que chez nous, tu perfectionneras ton réseau de journalistes et d’influenceurs grâce à des projets passionnants et souvent engagés pour un avenir durable

• Parce que l’agence est située dans de jolis locaux en plein cœur de Paris et les afterworks d’équipe sont plutôt ambiancés…

• Parce que si tu aimes le sport et particulièrement l’outdoor, tu vas être servi (et tu auras accès à des produits canons à des tarifs très préférentiels)

• Parce que tu vas voyager et pratiquer tes sports préférés dans des endroits incroyables

• Parce que tu vas travailler avec des marques référentes dans l’univers de l’outdoor et de la tech.

Si tu es disponible dès le 3 juillet 2023, envoie un mail à maud@187com.fr avec ton CV et quelques lignes sur tes motivations à nous rejoindre. À tout-de-suite !