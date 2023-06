Offre Emploi (CDI) : Content Manager – Unibet France

LE JOB

Tu es passionné(e) de sports, particulièrement de ballon rond, et connaisseur de paris sportifs ? Tu t’intéresses aux nouvelles technologies comme tu maitrises la production de contenu et les techniques du marketing direct, alors ce job est fait pour toi !

Unibet France recrute un(e) Content Manager en CDI à temps plein basé à Boulogne-Billancourt (92). Unibet France est une marque de Kindred Group et l’un des premiers opérateurs de paris sportifs, de courses hippiques et de poker en France. Reportant au Content & Customer Experience Manager, tu seras responsable de la gestion du contenu sur l’application et le site web UNIBET.

TES MISSIONS

• Programmation et mise à jour – gestion quotidienne de l’affichage du site (navigation, évènements, promotions, offres spéciales…).

• Promouvoir les sports, compétitions et événements sportifs les plus populaires.

• Piloter l’exécution de nos newsletters et de nos push notifications – Définition de la ligne éditoriale en fonction du calendrier sportif, segmentation de la base client, rédaction du contenu et envoi des communications.

• Créer et éditer les pages promotionnelles et travailler à l’optimisation de leur visibilité.

• Planifier, générer et publier du contenu en conformité avec le calendrier sportif, les priorités business et les plans marketing de l’entreprise.

• Analyser et optimiser l’activité sur nos plateformes et canaux de communication en ayant préalablement défini des KPIs adaptés.

• Rentrer dans une rotation d’équipe afin de couvrir des amplitudes horaires sur les temps forts de notre activité (certains soirs de semaine) et suivre les principaux événements sportifs se déroulant le week-end (samedi et dimanche)

• S’assurer de la conformité légale de nos activités et assurer un bon niveau de testing sur nos plateformes.

• Suivre les tendances de l’industrie et contribuer activement à l’innovation

TES OBJECTIFS

• Conversion des visiteurs de l’application/site web en clients actifs.

• Engagement sur les différents canaux de communications (push notifications, newsletters).

• Créativité et innovation.

TON EXPERIENCE

• Un diplôme en marketing / communication. Une spécialisation en marketing sportif est un plus.

• Un minimum de 2 ans d’expérience dans la gestion de contenu, de campagnes de marketing direct ayant produit des résultats tangibles.

• Des connaissances en Marketing 360 et une expérience démontrée de travail avec des outils CMS, HTML, CSS.

• Une bonne compréhension des enjeux et un réel intérêt pour les paris sportifs.

• Une excellente communication en français, l’attention aux détails et la rigueur sont essentielles pour exceller dans la fonction.

• Un bon niveau d’anglais est nécessaire pour coopérer avec des stakeholders en interne.

• Une maitrise d’Adobe Creative Suite (Photoshop) et de Microsoft Office.

• Une capacité à être créatif et pro-actif.

• Disponibilité : ASAP

Ce que nous t’offrons :

* Une belle ambiance, une équipe de passionnés de Sport, des formations régulières, une rémunération attractive et des avantages en nature.

* Une Mutuelle santé (100 % payés par l’entreprise pour tous les employés dès le premier jour).

* Une Carte Swile prépayée de 10€ par jour (50% payés par l’entreprise selon le nombre de jours ouvrables) .

* 25 jours de congés payés par an (au prorata) et des RTT (selon les accords d’entreprise et les conventions collectives).

* Attribution gratuite d’actions Kindred Group définie en fonction de la stratégie de Kindred Group.

Afin de promouvoir un mode de vie sain et le bien-être, des paniers de fruits bio sont fournis au bureau ainsi que du café et des boissons non alcoolisées.

* Allocation de 500€ par an dans le cadre de la Wellbeing Policy (Abonnement à une salle de sport/ équipements sportifs/ bien-être physique et mental/ équipement mobilier : chaise et /ou bureau pour le home office).

* Des Chèques cadeaux pour Noël et ton anniversaire !

* Et bien d’autres choses encore !

Pour postuler, rendez-vous ici