Offre Emploi (CDI) : Rédacteur et Community Management : Peter Auto

DESCRIPTION SOCIETE :

CRÉÉ EN 1978, LE GROUPE PETER RÉUNIT LES SOCIÉTÉS :

• Peter Auto, spécialiste de l’organisation de courses, rallyes et événements dans le domaine de la voiture ancienne, créateur notamment du Mans Classic, du Tour Auto, de Chantilly Arts & Elegance Richard Mille.

• Peter & Associés, conseil en communication, relations presse et publiques, community management.

Depuis 2018, Le Groupe Peter choisit de s’associer avec Amaury Sport Organisation (ASO) et l’Automobile Club de l’Ouest (ACO).

Depuis les années 80, l’agence Peter & Associés s’est forgée une réputation internationale aussi bien dans le domaine des relations presse, relations publiques, communication institutionnelle, que dans le domaine de l’organisation de rallyes, concours et cours de voitures historiques et modernes.

Les clients de Peter & Associés sont des constructeurs automobiles, des équipementiers ou des entreprises internationales spécialisées dans le monde automobile, ainsi que des sociétés intervenant dans des univers premium, telle l’horlogerie.

Les évènements Peter Auto sont synonymes de passion et rassemblent les plus grands collectionneurs de la planète autour de leur passion.

– “Tour Auto ”, rallye historique ;

– “Le Mans Classic”, course mythique ;

– “ Chantilly Arts & Elegance Richard Mille”, concours d’élégance.

Le calendrier des saisons compte un certain nombre d’évènements connus, attendus et toujours renouvelés : Spa Classic, Grand Prix de l’Âge d’Or, Dix Mille Tours du Castellet ….

https://www.peterassocies.fr/

https://www.peterauto.fr/fr/accueil/

MISSION

Vous rejoindrez une équipe au sein de laquelle vous avez un poste de rédacteur spécialisé en automobile ancienne où votre mission principale est de rédiger du contenu qualitatif sur nos évènements Peter Auto à des fins de publication RS/Site/newsletter. Le contenu se porte sur toute l’activité Peter Auto, à savoir la compétition, les Clubs, le marketing, les exposants, les hospitalités, etc…

Vous travaillez donc en étroite collaboration avec le Community Manager Peter Auto ainsi que l’attaché de Presse de Peter Auto.

En parallèle, vous êtes le Community Manager d’un client de Peter & Associés : UTAC, groupe leader dans le domaine des essais de développement et de validation, de la certification automobile et des nouvelles technologies.

Vous serez chargé (e) de :

 La création de contenu rédactionnel de Peter Auto pour les réseaux sociaux, newsletter…

o Rédige des articles, brèves, dossiers pratiques sur les différentes thématiques automobiles anciennes pour alimenter les réseaux sociaux, nos newsletters. De l’histoire automobile aux petites anecdotes, de l’actualité des constructeurs aux évènements automobiles grand public, vous ne ratez rien de ce qui se passe dans l’univers des mobilités.

 Community Management de Peter Auto

o Rédige et relaye des contenus permettant le développement de la visibilité de UTAC, de ses évènements, de ses services.

o planifie la production, publie et anime les réseaux sociaux évaluer l’efficacité des actions.

o Lance des sujets permettant de susciter le débat ou le partage d’expériences, de pratiques entre les internautes/consommateurs.

o Veille à la qualité des réponses, y compris des critiques apportées à la marque ou au produit afin d’être en mesure de les exploiter et de relancer la discussion.

o Evalue les actions marketing (suivi du contenu, suivi d’audience) et rédige des reporting

 PROD TV & photos Peter Auto

o Rédige le CDC de la production TV des évènements Peter Auto (montage photo & vidéo)

o Suivi budget des équipes production

o Assure les interactions avec les équipes de production

PROFIL RECHERCHÉ

o Ouvert, curieux et force de proposition, vous avez une connaissance de l’automobile ancienne, de la presse automobile grand public. Capacité rédactionnelle et sens de la communication, car la partie rédactionnelle occupe une place importante dans votre activité quotidienne. Vous êtes au fait au fait des bonnes pratiques SEO.

o blogs, moteurs d’actualités, suivi et recherche de commentaires, moteurs de forums moteurs de microblogging, agrégateurs , moteurs de recherche de personnes…

o Bonne pratique des outils de mesure d’audience ou de statistiques permettant de suivre la notoriété d’une marque sur les différents supports de discussion (Xiti, Adwords, Google Analytics, Omniture…)

Formation : Ecole de Communication/Journalisme/Presse avec compétences en Community Management

Permis B obligatoire

Langues : Français et Anglais.

Mobilité géographique, car le poste requiert des déplacements en France ou à l’étranger.

réponse souhaitée : recrutement@peter.fr