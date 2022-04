Offre Emploi : Chargé de Compte Hospitalité – SPORTFIVE

Il n’y a rien de tel que la puissance émotionnelle du sport. Chez SPORTFIVE, nous sommes les pionniers des partenariats sportifs. Et nous créons de la valeur et du sens pour les marques, les ayants-droit et les plateformes media. Nous croyons en la capacité des partenariats sportifs – s’ils sont construits de manière responsable – à générer de la valeur commerciale pour nos clients et partenaires mais aussi à raconter des histoires créatrices d’expériences inoubliables pour les fans.

SPORTFIVE est une agence internationale de marketing sportif s’appuyant sur un réseau de 1200 experts locaux basés dans 15 pays à travers le Monde et agissant dans le football, le golf, l’eSports, les sports automobiles, le basket-ball, le tennis, le hockey sur glace, les évènements multisports, le handball, le rugby….. En tant que leader du marché et avec l’orientation client et l’intelligence des données au cœur de nos activités, nous avons pour objectif d’être l’agence la plus progressiste et la plus respectée dans le domaine du sport.

Et c’est pourquoi nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) :

Chargé de Compte Hospitalité H/F

CDI – Temps-plein, à Lyon-Décines

VOS RESPONSABILITES

Sous la responsabilité du Directeur Hospitalité, vos missions seront les suivantes :

• Commercialiser directement les produits d’hospitalité (abonnements loges, business seats, etc)

• Développer et animer le réseau de clients acquis : fidélisation et optimisation des business existants

• Représenter OL Promotion/SPORTIFVE lors d’événements promotionnels et de networking

• Identifier au sein du portefeuille client de nouveaux contacts pour contribuer au développement du new business

• Mettre à jour régulièrement la base de données

• Participer à l’organisation d’événements connexes

• Effectuer un reporting écrit régulier auprès de la Direction Commerciale, notamment via l’outil de gestion commerciale

VOTRE PROFIL

• Formation bac+2 type BTS / Ecole de Commerce ou Ecole d’Ingénieur

• Grande capacité d’analyse, de synthèse et d’organisation

• Sa maîtrise d’une démarche commerciale innovante et efficace

• Son aptitude à mettre en place et gérer des initiatives marketing pertinentes

• Sa capacité à atteindre les objectifs fixés

• Expérience réussie dans un poste commercial en environnement B2B avec la conclusion de contrats de vente de valeur significative

• Interaction avec des clients au niveau de la direction générale

• Bonne présentation

CANDIDATEZ !

CONTACT

SPORTFIVE EMEA

A l’attention de vvandel@ol.fr / hholder@ol.fr

16, rue du Dôme – 92100 Boulogne-Billancourt