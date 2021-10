Offre Emploi : Chargé de mission hospitalité – SPORTFIVE

L’ENTREPRISE

SPORTFIVE utilise le pouvoir émotionnel du sport pour créer les partenariats les plus novateurs de l’industrie. Par une approche responsable de son business, une expertise créative diversifiée, une constante volonté de créer durablement de la valeur et une expérience incomparable, SPORTFIVE connecte les marques, les ayants-droit, les plateformes media et les fans autour de la puissance du sport. En mettant au cœur de sa stratégie la maitrise des besoins de ses clients, SPORTFIVE est idéalement placée pour devenir l’agence la plus progressiste et respectée du secteur. SPORTFIVE est une agence internationale de services 360 dans le sport s’appuyant sur un réseau de 1000 experts locaux basés dans 15 pays à travers le Monde et agissant dans le football, le golf, l’esport, les sports automobiles, le basket-ball, le handball, le tennis, le football américain, le hockey sur glace, les évènements multisports et bien d’autres encore

MISSIONS

Vous assistez votre responsable sur l’ensemble de ses missions :

– Préparation de bons de commandes Hospitalité, utilisation du logiciel SAP Connect,

– Coordination entre les différents services pour délivrer la billetterie et les prestations des ventes Hospitalité

– Préparation et livraison de la billetterie Hospitalité L1, LDC et évènements hors OL, utilisation du logiciel spécifique : Digitick, Data Sport, Trium,

– Gestion des litiges accès Hospitalité jours d’évènement

– Prospection commerciale

PROFIL

Formation bac+4/5 type Ecole de Commerce ou Ecole d’Ingénieur

Grande capacité d’analyse, de synthèse et d’organisation

Maîtrise du Pack Office et notamment Excel (tableaux croisés dynamiques)

Excellent relationnel, autonome, réactif et force de propositions

Grand intérêt pour le sport en général et pour ses enjeux économiques

Contact : fr.drh@sportfive.com