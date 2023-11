Offre Emploi : Chargé de mission Service Urban Tennis – FFT

Entreprise

La FFT, fédération sportive agréée, conformément à la législation en vigueur et à ses statuts, organise et gère les activités du tennis professionnel français. Elle est chargée par délégation ministérielle de promouvoir, d’organiser et de développer le tennis en France, de réunir et de soutenir les clubs affiliés, et de coordonner leurs activités. Elle assure également la représentation de la France par l’engagement des équipes de France dans des manifestations internationales comme la Coupe Davis, la Billie Jean King Cup ou les Jeux Olympiques ainsi que par l’organisation de grands tournois.

À cet égard, la FFT est l’organisateur officiel de Roland-Garros et du Rolex Paris Masters et détient à ce titre, l’intégralité des droits d’exploitation qui s’y rapportent.

La FFT s’engage en faveur de la diversité, toutes nos offres de postes sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Poste

Poste en CDD à pourvoir de novembre 2023 à fin août 2024

La Fédération Française de tennis, recherche un CDD Chargé de mission Urban Tennis afin de :

• Concevoir et mettre en œuvre des actions en faveur du développement de la pratique Urban Tennis

• Organiser la mise en œuvre des actions sur le terrain, en parfaite concertation avec les autres services de la FFT

concernés et les organes déconcentrées de la FFT (Ligues régionales, Comités départementaux et clubs).

A ce titre, les missions proposées sont les suivantes :

• Participation à la conception stratégique du développement de l’Urban Tennis à l’échelle nationale

• Propose au Manager du service les différentes actions à mettre en place en fonction des cibles à adresser

• Est force de proposition pour faire évoluer la stratégie du service grâce à une réflexion prospective basée sur des veilles et

la remontée d’observations « terrain » (qualitatives et quantitatives).

• Mise en œuvre de la stratégie fédérale :

– Pilote les projets suivants :

• Gestion de l’organisation de nos événements (parvis des mairies)

• Support dans l’organisation de nos animations lors de Roland Garros (In Stadia/Out Stadia)

• Participe à la construction et anime les réseaux des relais territoriaux FFT

• Aide à la mise en place de partenariats en collaboration avec le Pôle Marketing & Développement Economique FFT

• Travaille en étroite collaboration avec le(s) partenaire(s) sur l’ensemble des projets

• Evénementiel

• Organise les événements prévus dans la stratégie de développement de l’Urban Tennis.

• Préparation des événements sportifs (logistique / animation)

• Mise en œuvre logistique sur le terrain lors des événements

• Déplacements sur les lieux des épreuves pour coordonner l’ensemble des dispositifs

• Création d’événements en lien avec les territoires (clubs, comités, ligues)

• Gestion de projets

• Met en place un reporting d’activités hebdomadaire

• Evalue les actions mises en place et propose des axes d’amélioration

Profil

Formation / Expérience :

• BAC +5

• Formation STAPS ou Ecole de Sport Business

• Expériences dans le domaine de l’organisation

d’événements sportifs

Compétences attendues:

• Bonne connaissance du milieu tennistique, de

l’organisation fédérale et de son fonctionnement

• Organisation événementielle

• Management de projets

• Travail en équipe transverse

Qualités requises :

• Analyse et synthèse

• Rigueur et précision

• Créativité

• Adaptabilité

• Bienveillance et enthousiasme

• Excellent relationnel

