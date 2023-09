Offre Emploi : Chargé de Projet Marketing Junior – Sportfive

SPORTFIVE est une agence internationale de marketing sportif qui fournit des solutions axées sur le client et basées sur la confiance et la transparence, une expérience approfondie de l’industrie et un réseau mondial, de l’innovation, du digital et de la data intelligence. SPORTFIVE connecte de manière stratégique et créative les marques, les ayants-droit, les plateformes médias et les fans afin de créer et activer des partenariats dans le sport.

Tout en créant de la valeur et de la croissance à long terme pour tous, SPORTFIVE conduit souvent l’industrie du sport vers l’avenir grâce à ses solutions digitales innovantes et vise ainsi à être le partenaire le plus progressif et le plus respecté dans le sport.

En France, SPORTFIVE est l’agence commerciale et marketing d’ayants-droits majeurs, générant entre autres un tiers des revenus sponsoring de la Ligue 1. Les partenariats exclusifs avec des ayants-droits comprennent notamment : Olympique Lyonnais, LOSC Lille, RC Lens, AS Saint-Etienne, AJ Auxerre et Valenciennes FC en football, Stade Français en Rugby et la League of Legends European Championship pour Riot Games en esport. L’agence aide divers autres ayants-droit à internationaliser leur marque en Europe et dans le monde, négocie de précieux partenariats et conseille également diverses marques de premier plan dans l’activation de leur partenariat. En outre SPORTFIVE commercialise les packages VIP des plus grands évènements sportifs et musicaux français (Stade de France, UEFA Euro 2024, RWC 2023, etc…).

SPORTFIVE opère grâce à un réseau de plus de 1.200 experts locaux connectés basés dans 15 pays à travers le monde, présents dans le football, l’olympisme, le rugby, le golf, l’esport, les sports automobiles, le handball, le tennis, le football américain, le basket-ball, le hockey sur glace, les événements multisports et bien d’autres encore.

Rattaché(e) hiérarchiquement à la Direction Marketing de SPORTFIVE basée à Boulogne-Billancourt, il/elle est basé(e) à Boulogne-Billancourt.

MISSIONS PRINCIPALES (NON EXHAUSTIVES)

Dans le cadre de ses fonctions le/la Chargé de Projet Marketing Junior est en charge de coconstruire et mettre en place la stratégie marketing et commerciale du périmètre confié. Il/Elle développe et met à jour l’ensemble des outils dédiés à l’optimisation des revenus Sponsoring et Hospitalité en soutien des équipes commerciales de SPORTFIVE.

Il/Elle assurera plus particulièrement les missions suivantes :

• Participation à la définition de la stratégie marketing et commerciale (définition priorités commerciales, ciblage, plan d’action et rétro planning)

• Gestion, suivi et optimisation de l’inventaire des droits selon disponibilités, innovations et intérêts des prospects / Partenaires

• Développement des argumentaires de vente en collaboration avec les autres départements (Marketing, Business Intelligence, Sales, Studio graphique, Digital et Consulting)

• Production et mise à jour de l’ensemble des outils commerciaux (decks génériques et dédiés, rapports, notes stratégiques, emailings…) à l’attention de la force de vente Club et siège :

o Hospitalité / Billetterie BTOB : plaquettes / emailings / vidéos …

o Sponsoring :Création des outils génériques et dossiers de prospection ad-hoc

• Gestion du programme Business Club : newsletters partenaires / gestion des comptes LinkedIn, Twitter …

• Assistance sur l’administration des ventes

• Aide à la préparation des bilans et enjeux lors des réunions annuelles avec les clubs en régie

Le salarié sera placé sous la responsabilité d’un Chef de Projet Marketing, ou de tout autre responsable qui lui serait le cas échéant désigné, pour l’ensemble de ses missions.

COMPETENCES CLES

• Bonne connaissance du sport business et football/rugby en particulier

• Compréhension des enjeux du sponsoring Marques / Ayant-droits

• Sens de l’écoute et capacité à retranscrire des briefs en concepts

• Gestion et suivi de projets

• Capacité à être analytique et synthétique

• Intelligence conceptuelle associée à la capacité de délivrer des présentations claires et graphiquement qualitatives

• Sensibilité digitale

• Créativité, curiosité et sens de l’innovation

• Capacité à travailler en équipe, aisance relationnelle et sens du service

• Rigueur et Organisation

• Parfaite maîtrise du pack office

PROFIL

Formation : Ecole de Commerce / Marketing, Bac +5

Expérience : 1 à 2 ans en Marketing sportif (agence, régie pub, ayant-droits ou annonceur)

Langue : Maîtrise de l’anglais obligatoire (parlé et écrit). Une autre langue est un plus.

En tant qu’entreprise inclusive, SPORTFIVE s’engage pour la diversité et accorde la même considération à toutes les candidatures reçues, sans discrimination, car nous sommes convaincus que diversité et performance vont de pair.

CONTACT : fr.drh@sportfive.com