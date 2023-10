Offre Emploi : Chargé.e de Marketing – Stade Français Paris

IDENTIFICATION

Nom de la société : Stade Français Paris

Direction : Direction Développement & sous la responsabilité du Responsable Marketing & Business

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 39 heures

Début de mission : Dès que possible selon profil

Lieu de travail : Stade Jean Bouin, 9 allée Charles Brennus, 75016, Paris

Rémunération : Selon profil

Pour postuler : vpellissier@stade.com

MISSIONS

Marketing B to C & Fan Experience

Fidélisation (abonnés, supporters, grand public) : En concertation avec les autres pôles concernés et en collaboration avec le responsable marketing / business : participation à l’élaboration d’un plan d’animations de relation clients tout au long de la saison, selon les cibles définies, force de proposition pour consolider et avoir une cohérence globale entre les business units

Produits : Accompagner le packaging des offres de lancements de produits , animation du cycle de vie des offres, et analyse de leurs résultats.

Recrutement : Benchmark & force de proposition de nouveautés à mettre en place pour conquérir de nouvelles cibles selon les priorités et orientations générales définies par le club

Marketing B to B & Développement des autres revenus B2B

Sponsoring / Hospitalités / Business Club : Suivi de la régie commerciale, et collaboration sur l’organisation d’événements.

MICE : Suivi de l’exécution du plan marketing événementiel. Benchmark et force de proposition de nouveautés (qualité, nouveaux produits, développement des revenus, etc…)

Fonds de Dotation & Projet du Club : Participation au plan annuel de collecte de revenus à destination du projet du club et de sa politique RSE (campagnes, Gala). Benchmark et force de proposition de nouveautés.

Soutien, dans le servicing, des partenariats RSE (Malakoff Humanis, institutions publiques…)

Événements ponctuels et récurrents B2C et B2B

Gestion de projet : En collaboration avec le responsable marketing / business et les autres services concernés, gestion de l’organisation d’événements (Ekiden, Gala, Diffusions de match, Talan Rugby Tech Summit, événements supporters, événements Business Club et autres événements en construction). Focus particulier sur l’aspect Marketing, communication et Business des événements.

Marketing Corporate

Création des supports traduisant le projet club, sa politique RSE

Participation au plan d’action du club, à sa mise en œuvre et sa valorisation

Force de proposition et de nouvelles opportunités pour répondre aux enjeux stratégiques du club

Missions Transversales

Créations graphiques : Création des différents supports nécessaires au développement des différentes activités susmentionnées.

Datas : En utilisant les outils du club à disposition, recherche et analyse de données donnant une vision sur les activités marketing du club et son projet.

COMPÉTENCES NÉCESSAIRES

– Suivi et benchmark quotidien des best practices en Sport et Entertainment

– Proactivité et proposition de nouveautés à mettre en place pour nourrir la relation client B2B et B2C

– Goût pour la création graphique et visuelle : Maitrise de Powerpoint indispensable, Notions et appétence pour la suite Adobe (Photoshop, Indesign et/ou Illustrator) est un vrai plus.

– Capacité à gérer un projet de A à Z avec un ensemble de Business Units.

– Capacité à savoir communiquer et valoriser des projets.

– Sens de la transversalité et du relationnel pour s’accorder et se coordonner avec les autres services et les responsable business

EXPÉRIENCE

Une première expérience réussie en marketing sportif (agence, ayant-droits, etc.), en agence de communication traditionnelle, ou chez l’annonceur en tant que chargé de projet ou marketing. Pour postuler : vpellissier@stade.com