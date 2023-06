Offre Emploi : Chargé.e de mission Commission des athlètes de haut niveau – CNOSF

Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) est une association reconnue d’utilité publique. Il représente le mouvement Olympique sur le territoire français et promeut les principes fondamentaux et les valeurs de l’Olympisme. Il organise et dirige la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions patronnées par le CIO. Représentant l’ensemble du mouvement sportif sur le territoire, le CNOSF réunit 110 fédérations sportives nationales et membres associés, et leurs 180000 associations sportives.

Dans ce cadre, nous recherchons un.e Chargé.e de mission Commission des athlètes de haut niveau pour un CDD de 18 mois.

Missions

Rattaché.e au Directeur de Cabinet, vous aurez pour principales missions de :

Coordonner les travaux de la Commission des athlètes de haut niveau du CNOSF, rattachée au cabinet : organisation et suivi des réunions, suivi de la feuille de route de la commission et des différents projets thématiques en lien avec les co-présidents et membres de la commission ainsi qu’avec les pôles du CNOSF et les parties prenantes de l’écosystème, etc. ;

Accompagner l’organisation de la mobilisation des athlètes de haut niveau sur différents évènements organisés par le CNOSF ou par les différentes parties prenantes ;

Accompagner le pilotage de la dimension athlètes du Club France de La Villette en 2024 ;

Participer à la coopération et au partage de projets avec les différentes parties prenantes, et notamment avec la commission des athlètes du CIO, la commission des athlètes de Paris 2024, l’Agence nationale du sport, le comité des sportifs de l’Agence Française de lutte contre le dopage, l’Association Française des Olympiens, la Fondation du sport français, Sport en France, etc. ;

Assister les membres du cabinet sur l’ensemble des activités quotidiennes, et notamment en assurant une veille sur les thématiques abordées par le cabinet et en participant à la rédaction de notes, discours et comptes rendus ainsi qu’à la préparation de réunions et d’évènements institutionnels.

Profil

Titulaire d’un Bac+5 idéalement en management ou en droit du sport, vous justifiez d’une première expérience réussie auprès d’une organisation sportive et/ou auprès d’athlètes de haut-niveau.

Vous avez une bonne connaissance institutionnelle du milieu sportif, de ses acteurs et de ses enjeux nationaux et internationaux.

Compétences

Polyvalence, réactivité, organisation, autonomie et rigueur,

Grande aisance rédactionnelle et esprit de synthèse,

Gestion de projets simultanés, capacité à travailler de façon transversale et à rendre compte,

Esprit d’équipe, esprit d’initiative et force de propositions,

Sens critique,

Maîtrise des outils bureautiques et appétence pour les outils collaborateurs et les outils numériques d’animation de réseau,

Appétence pour la communication politique,

Maîtrise de l’anglais à l’oral comme à l’écrit (C1/C2).

Conditions

Prise de poste : 21 août 2023

Contrat : CDD _ Temps plein _ Cadre (CCNS)

Durée : 18 mois

Rémunération : selon profil et expérience sur 13,5 mois avec un bonus variable

Avantages : Compte épargne temps, Compte épargne retraite collectif

Localisation : CNOSF _ 1 Avenue Pierre de Coubertin à Paris (75013)

Contact

Votre candidature (lettre de motivation et C.V.) est attendue à l’attention de la Direction des Ressources Humaines directement sur notre site carrière.

La politique de recrutement du CNOSF vise à atteindre une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein de l’ensemble des postes. Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

