Offre Emploi : Chargé(e) de Marketing Opérationnel – Babolat

Au sein du département Activation de la marque France, nous recherchons un(e) Chargé(e) de Marketing Opérationnel. Il /elle reportera directement au Responsable Activation de la marque. Ses principales missions seront d’assurer la mise enplace et le suivi opérationnel des missions et projets (sales, activations digitales & terrain, visibilités de la marque…) qui luiseront attribuées sur la France.

Les missions principales sont les suivantes :

ACTIVITES COMMERCIALES

Effectuer le soutien commercial sur les différents canaux de distribution Key Accounts et Web Dealers (répondre aux demandes de visuels, descriptions fiches produits, accès BtoB Médias )

Coordonner l’implémentation des outils de communication pour l’ensemble des opérations commerciales

Mettre en place le plan de merchandising dans le cadre de notre nouvelle politique de distribution sélective

Aider à la construction des réunions de ventes et conventions clients

ACTIVATIONS DIGITALES & TERRAIN

Construire et mettre en place le plan d’activation digitale avec nos principaux partenaires, coach, clubs, médias, influenceurs, key accounts

Proposer un plan d’activation réseaux sociaux et briefer le contenu souhaité

Coordonner et du bon déroulement des évènements partenaires en lien avec les équipes terrain

Participer a la mise en place d’actions spécifique pour renforcer les liens avec nos partenariats clubs et coachs prioritaires

Participer à l’organisation des conventions moniteurs

VISIBILITE

Anticiper, et assurer le suivi et le renouvellement des outils de communication mis à disposition par le HQ

Créer des demandes d’outils de communication spécifiques aux besoins clients et terrain (Rédaction du cahier des charges/brief, suivi, analyse, bilan)

Analyser et effectuer les reportings de l’ensemble des activations menées par l’équipe France

PROFIL

De formation supérieure Bac +4 à +5, vous justifiez d’une expérience significative (stage & alternance compris) dans un poste similaire. La connaissance de l’environnement sport de raquettes est un plus.

Vous maîtrisez les techniques de marketing direct et avez des compétences en communication digitale et réseaux sociaux.

Vous parlez un anglais courant.

Doté(e) de bonnes qualités relationnelles, vous avez le goût du travail en équipe.

De plus, votre flexibilité, votre sens de l’organisation et votre adaptabilité seront des atouts pour réussir à ce poste.

Rejoignez l’aventure Babolat !

Lieu : Lyon

Contrat : CDI

Pour postuler: Laura ROGER – lroger@babolat.com