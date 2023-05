Offre Emploi : Chargé(e) de mission Promotion Olympisme et Territoire – Comité Régional Olympique et Sportif Auvergne-Rhône-Alpes

Le Comité Régional Olympique et Sportif Auvergne-Rhône-Alpes est une association, organe décentralisé du Comité National Olympique et Sportif Français, qui a pour objet de préserver les valeurs olympiques et de promouvoir la pratique sportive sur son territoire.

Le CROS Auvergne-Rhône-Alpes dans sa fonction de « Tête de Réseau » du Mouvement Sportif (en lien avec le CNOSF et les CDOS de la région) fédère plus de 90 Ligues et Comités Régionaux (adhérents), 450 Comités Départementaux et environ 21 000 clubs.

MISSIONS

Mission n°1 : Animer le réseau territorial du CROS

• Concevoir des outils et méthodes pour valoriser le mouvement sportif auprès des collectivités (promotion d’une pratique régulière en club, de l’affiliation à une fédération, etc.) ;

• Accompagner les ligues et comités régionaux dans la mise en place et la conduite de diagnostics et d’études sur leurs pratiques en Auvergne-Rhône-Alpes.

• Développer les relations avec les collectivités et leurs représentants (ANDES, ANDIIS, etc.) à travers différents outils (ateliers de promotion des compétences du Mouvement Olympique, lettres d’information, etc.) ;

• Proposer et conduire des diagnostics territoriaux aux collectivités ;

• Participer aux travaux des Equipes de Développement Territoriales.

Mission n°2 : Contribuer au développement et la promotion des JOP

• Être l’interlocuteur des Vice-présidents du CROS en charge de la thématique Sport Politique Publique et Haut Niveau et Education et Citoyenneté ;

• Piloter la déclinaison des différents dispositifs en lien avec Paris 2024 auprès des partenaires concernés (Collectivités Territoriales, Mouvement Sportif, Education Nationale etc.) : Label Terre de Jeux 2024 ; Label Génération 2024 ; Impact 2024 ; Semaine Olympique et Paralympique, Journée Olympique etc. ;

• Coordonner tous les évènements liés à la promotion des JOP (Camp olympique, Intervention dans le cadre scolaire et périscolaire)

• Participer aux organisations des classes Pierre de Coubertin et Alice Millat au sein des 3 académies (Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon)

• Concevoir et animer des ateliers et cycles d’intervention dans les champs scolaires et périscolaires

• Assurer la veille des outils pédagogiques sur la promotion de l’olympisme ;

• Solliciter les sportifs de haut-niveau pour participer à des temps d’échanges en lien avec les JOP

Mission n°3 : Piloter les projets Haut Niveau

• Suivre les travaux de la Conférence Régional du Sport (CRdS), traitant de la performance et du haut niveau ;

• Être l’interlocuteur principal et participer aux différents groupes de travail organisés par la Maison Régionale et de la Performance (MRP) ;

• Suivre les résultats sportifs d’envergure nationaux et internationaux des licenciés AURA ;

• Construire et mettre à jour une base de données, recensant les contacts des sportifs de haut niveau en AURA ;

• Soutenir les projets transversaux en lien avec cette thématique (Fonds de dotation, Trophées des Sports etc.)

Mission n°4 : Participer à la structuration du Mouvement Sportif en AURA

• Promouvoir les sports de nature en appui des commissions (sports aériens, nautiques et terrestre) et des différents outils (l’annuaire des clubs de sports de nature, etc.) ;

• Instruire les demandes de label « Développement Durable : le sport s’engage » et animer le comité de labellisation ;

• Coordonner et mettre en place le projet Sport Prison en relation avec la DISP ;

• Construire et dispenser des modules de formation sur différentes thématiques ;

• Accompagner les ligues et Comités Régionaux dans l’écriture ou le diagnostic de leur projet associatif.

Missions complémentaires

• Participer à l’organisation des évènements du CROS

• Renseigner les ligues et comités régionaux, en tant que Centre Ressource ;

• Participer au fonctionnement du CROS Auvergne-Rhône-Alpes, en lien avec les élus et les salariés, et animer les commissions de travail (invitations, compte-rendu, mise en œuvre des projets, suivi budgétaire et bilans ;

• Encadrer des volontaires au CROS en service civique (tuteur) ;

• Élaborer les dossiers de subvention ;

• Proposer des projets, des améliorations de fonctionnement ;

• Assurer la représentation du CROS Auvergne-Rhône-Alpes sur divers évènements.

PROFIL ET COMPÉTENCES

• SAVOIRS

Connaissance du fonctionnement associatif ;

Connaissance de l’organisation du Sport en France ;

Connaissance des politiques publiques ;

Connaissance des compétences des administrations publiques ;

Gestion de projet ;

Maitrise de l’expression écrite et orale ;

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques.

• SAVOIR FAIRE

Travailler en équipe ;

S’organiser et gérer les priorités ;

Comprendre une demande, filtrer et orienter les correspondants ;

S’adapter à différents interlocuteurs ;

Animer des réseaux ;

Savoir organiser un évènement ;

Etre force de proposition ;

Rigueur ;

Esprit de synthèse

• SAVOIR ETRE

Avoir le sens du relationnel ;

Être autonome ;

Avoir l’esprit d’initiative ;

Respecter la confidentialité ;

Savoir représenter la structure.

CONDITIONS ET DISPONIBILITÉ

Date limite de dépôt des candidatures : 25 Mai 2023

Dates prévisionnelles d’entretien : 5 Juin 2023

Date de prise de poste souhaitée : 12 Juin 2023

Niveau d’étude : Bac + 5 ou expérience professionnelle dans des missions similaires.

1ère expérience sur un poste similaire.

Déplacements : à prévoir

Rythme de travail : en journée, exceptionnellement en soirée et en week-end selon les périodes et les activités.

Permis B.

Convention Collective : CCNS

Groupe CCNS : 4

Statut : non cadre, technicien

Temps de travail : 35h

Ticket Restaurant

Mutuelle santé

Lieu de travail : Maison Régionale des Sports Lyon – 68 avenue Tony Garnier 69007 LYON.

A disposition : bureau avec poste informatique et téléphone portable.

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président du CROS

Candidature à envoyer à thierrypeysson@franceolympique.com