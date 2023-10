Offre Emploi : Chargé(e) de production, Hospitalité – SPORTFIVE (ASSE)

À PROPOS DE SPORTFIVE

SPORTFIVE est une agence internationale de marketing sportif qui fournit des solutions axées sur le client et basées sur la confiance et la transparence, une expérience approfondie de l’industrie et un réseau mondial, de l’innovation, du digital et de la data intelligence. SPORTFIVE connecte de manière stratégique et créative les marques, les ayants-droit, les plateformes médias et les fans afin de créer et activer des partenariats dans le sport.

Tout en créant de la valeur et de la croissance à long terme pour tous, SPORTFIVE conduit souvent l’industrie du sport vers l’avenir grâce à ses solutions digitales innovantes et vise ainsi à être le partenaire le plus progressif et le plus respecté dans le sport.

En France, SPORTFIVE est l’agence commerciale et marketing d’ayants-droits majeurs, générant entre autres un tiers des revenus sponsoring de la Ligue 1. Les partenariats exclusifs avec des ayants-droits comprennent notamment : Olympique Lyonnais, LOSC Lille, RC Lens, AS Saint-Etienne, AJ Auxerre et Valenciennes FC en football, Stade Français en Rugby et la League of Legends European Championship pour Riot Games en esport.

L’agence aide divers autres ayants-droit à internationaliser leur marque en Europe et dans le monde, négocie de précieux partenariats et conseille également diverses marques de premier plan dans l’activation de leur partenariat. En outre SPORTFIVE commercialise les packages VIP des plus grands évènements sportifs et musicaux français (Stade de France, UEFA Euro 2024, RWC 2023, etc…).

SPORTFIVE opère grâce à un réseau de plus de 1.200 experts locaux connectés basés dans 15 pays à travers le monde, présents dans le football, l’olympisme, le rugby, le golf, l’esport, les sports automobiles, le handball, le tennis, le football américain, le basket-ball, le hockey sur glace, les événements multisports et bien d’autres encore.

MISSIONS

Gestion, suivi, et organisation des produits hospitalités dans le cadre des matches de l’ASSE

Gestion et suivi de la billetterie VIP et accès Hospitalités (abonnés/ponctuels)

Être l’interface avec les services du club et les fournisseurs sur la partie prestation et technique.

Capacité pour développer un programme d’animations et de services dans le cadre de l’amélioration des offres Hospitalités du Stade

Réalisation d’une « business Letter » mensuelle en collaboration avec le journal l’ESSOR

Aide logistique sur certains événement du Business Club Entreprises

Accompagnement de la mise en place d’études de satisfaction dans les espaces Hospitalités

Participation aux workshops organisés par la LFP sur la thématique « Food & Beverage »

Assurer un reporting des charges d’exploitation et du contrôle de la marge.

Assurer un reporting écrit régulier auprès de la Direction Commerciale (taux de remplissage des salons, plans tribune VIP,…)

Management d’un Assistant alternant

VOTRE PROFIL

Formation Bac+4/5 Grandes Ecoles de commerce ou autres formations universitaires équivalentes

Maîtrise des techniques commerciales spécifiques (négociation)

Expérience de minimum deux ans sur un poste similaire

Parfaite compréhension des métiers et enjeux du milieu du sport

Bon relationnel

Maîtrise du Pack Office

Bon niveau d’anglais

Esprit d’initiative

Capacité à générer de la croissance et à dépasser vos objectifs

Aisance relationnelle, goût pour le challenge, rigueur, résistance à la pression, capacité d’adaptation

NOTRE OFFRE

Durée : CDI

Début du contrat : à pourvoir dès maintenant

Avantages : 50% titre de transport + tickets restaurants offerts (10.5€/jour)

Localisation : Saint-Etienne

En tant qu’entreprise inclusive, SPORTFIVE s’engage pour la diversité et accorde la même considération à toutes les candidatures reçues, sans discrimination, car nous sommes convaincus que diversité et performance vont de pair.

CONTACT : nicolas.jacq@asse.fr