Offre Emploi : Chargé(e) de Recrutement – Babolat

Lieu : Vaise (69)

Type de contrat : CDI

Nous recherchons un : Chargé(e) de Recrutement H/F

Babolat entreprise multinationale à taille humaine, invente, innove et conçoit l’équipement complet du joueur de tennis, de badminton et de padel depuis 1875 Leader du marché de l’équipement des joueurs, nous comptons aujourd’hui près de 380 collaborateurs, et sommes présents commercialement dans plus de 160 pays.

Notre motivation est d’apporter aux joueurs de raquettes une gamme de produit haute qualité et haute technologie.

Nous sommes fiers aujourd’hui d’équiper des athlètes renommés comme Rafael Nadal, Carlos Alacaraz Dominic Thiem Félix Auger Aliassime Garbine Muguruza Ana Kontaveit Danielle Collins, Karolina Pliskova Stéphane Houdet Hongyan Pi, Xuefei Qi Juan Lebron et Virginia Riera.

Si la passion vous anime, l’innovation vous passionne, la qualité et la satisfaction client vous motivent et le respect des autres est votre valeur première, rejoignez notre équipe.

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS

Rattaché(e) à la Directrice RH Adjointe, le collaborateur en charge du recrutement, pilote et réalise la totalité du processus de recrutement en étroite collaboration avec les managers et l’équipe RH Son objectif est d’offrir une expérience candidat efficiente et qualitative.

Dans ce cadre, les missions sont les suivantes

1/ Assurer le sourcing et favoriser l’attractivité des postes :

• Recueillir les besoins auprès des opérationnels et définir le profil recherché

• Assurer la diffusion des annonces sur les supports et outils adaptés à la cible

• Créer et animer des partenariats avec les acteurs locaux de l’emploi (intérim, écoles cibles…)

• Développer et animer un vivier de candidats

2/ Réaliser l’évaluation des candidats :

• Assurer la pré qualification téléphonique des profils sélectionnés

• Organiser et réaliser les entretiens individuels de façon autonome

• Débriefer avec les managers concernés sur les profils rencontrés

• Assurer le suivi des candidats durant tout le processus de recrutement jusqu’à la validation

3/ Assurer le suivi du recrutement :

• Constituer les dossiers d’embauche et les transmettre à l’administration du personnel

• Accueillir et assurer un suivi d’intégration auprès des nouveaux collaborateurs

• Mettre à jour le reporting de ses activités et réaliser des feedbacks réguliers à son manager

4/ Projets recrutement

• Participer à l’évolution de la fonction recrutement en interne

• Participer à la mise en place et l’amélioration des outils RH (Onboarding , site carrières, politique recrutement, reporting

• Développer les relations écoles

SI VOUS VOUS RECONNAISSEZ DANS CE PROFIL

• De formation Bac +5 en RH/Commerce, vous disposez d’une expérience minimum de 3 ans dans le domaine du recrutement idéalement sur des métiers techniques et supports. Une expérience en cabinet de recrutement est souhaitée.

• Vous maitrisez l’ensemble du processus de recrutement et êtes en capacité de gérer un fort volume de recrutement.

• Vous maitrisez les outils informatiques de base (Excel, Power Point, Word).

• Votre niveau d’anglais est professionnel.

• La maitrise de l’ATS Eolia Software est un plus.

• Enfin, votre dynamisme, vos qualités relationnelles et votre sens du service seront fortement appréciés pour ce poste.

Rejoignez l’aventure Babolat !

Contact : recrutement@babolat.com