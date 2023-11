Offre Emploi : Chargé(e) de RSE et Fondation – FC Nantes

Vous êtes issu d’une formation supérieure de type BAC + 5, avec une expérience de 3 à 5 ans dans le management de projets RSE, idéalement dans un club sportif.

Vos savoir-être :

Vous êtes curieux et sensible aux enjeux environnementaux, sociétaux, économiques et réglementaires.

Vous aimez évoluer dans un environnement à structures courtes.

Vous êtes innovant, performant et aimez traiter des sujets variés.

Vous savez donner du sens aux projets, mobiliser et fédérer des équipes.

Vous êtes doté d’un excellent relationnel.

Vous avez une excellente capacité d’analyse, de gestion et de résolution des problèmes.

Vous avez une expertise ou une appétence pour l’événementiel et la communication.

Vos savoir-faire :

Connaissance des règlementations françaises et des enjeux de reporting RSE, Expérience réussie de 2 ans minimum dans ce domaine

Connaissance du monde associatif

Sensibilité commerciale en matière de mécénat

Maitrise des outils de communication et bonne capacité rédactionnelle

Aisance relationnelle et appétence pour le travail collaboratif

Prise d’initiative et autonomie dans la construction et gestion de projets

Un plus si vous avez déjà réalisé un bilan carbone

Vos principales missions au quotidien sont :

Au sein du département marketing du FC NANTES, et rattaché au Directeur marketing, vous vous appropriez la stratégie du club et vous déclinez la vision et les objectifs en cohérence avec les enjeux du secteur, principalement autour des thématiques suivantes :

Culture et patrimoine

Insertion et mixité

Santé

Environnement

Accompagnement dans la stratégie de proximité des clubs du territoire

Sensibilisation des publics en interne et en externe aux questions de développement durable (transition écologique, économique, sociale…)

Dans ce cadre :

Vous pilotez le programme RSE et coordonnez les opérations engagées par le club et par la Ligue de Football Professionnel

Vous pilotez le programme Fondation FC Nantes et gérez des projets afférents

Vous mettez en place des indicateurs de mesure, de performance des actions et reportings

Vous garantissez un suivi et une gestion budgétaire et administrative

Vous valorisez les actions et le programme RSE via des plans de communication et des relations presse

Vous suivez l’évolution des tendances, les normes et réglementations RSE dans le monde de l’entreprise et du sport professionnel

Vous engagez et construisez des relations avec les parties prenantes telles que leaders d’opinion, associations, politiques, institutions, établissements scolaires et collaborateurs.

La liste des principales responsabilités et activités n’est pas exhaustive.

Le processus de recrutement est simple : envoyer votre candidature par mail : candidature@fcnantes.com

Si votre profil correspond aux attentes pour le poste, vous serez recontacté.

Nous attendons votre lettre de motivation soulignant quelques convictions personnelles fortes, restez concentré sur le caractère impactant de votre message.

