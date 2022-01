Offre Emploi : chef de projet communication – Tecnifibre

Tecnifibre, la Players’ Company

Tecnifibre accompagne depuis plus de 40 ans les joueuses et les joueurs dans leur expérience sportive, en partant d’un postulat simple : chaque joueur est unique et un équipement adapté est un vecteur de performance.

La marque s’est fait connaître par ses innovations en matière de cordage pour étendre depuis son expertise aux raquettes, aux balles, au textile, à la bagagerie, aux machines à corder.

Marque d’origine française au rayonnement international, intégrée au groupe Lacoste depuis 2017, Tecnifibre est aujourd’hui partenaire des plus grands événements du circuit professionnel mondial, ainsi que de Top Players de renoms, tels que Daniil Medvedev et Iga Swiatek (tennis) ou Mohamed Shorbagy et Nour el Sherbini (squash).

Rejoignez-nous en tant que chef de projet communication

Contrat : CDI

Lieu : Feucherolles (78)

Date : janvier 2022

Service : Marketing/Communication

Au sein de l’équipe communication et rattaché(e) à la responsable communication off line, vous participez à la mise en œuvre de la stratégie de communication de la marque à l’international sur la dimension off line et évènementielle.

Vos missions principales seront les suivantes :

1/ EDITION/OUTILS AIDE A LA VENTE

– Réalisation des catalogues produits et des supports d’aide à la vente et prescription (flyer, leaflets, posters, etc) pour l’international : Analyse concurrence, rédaction brief, coordination du projet, interface agence et prestataires (imprimeur, photographe produits)

– Développement des supports institutionnels et administratifs (carte de visites, papier en tête, etc)

2/ PROMOTION TERRAIN

– Réalisation des visuels et des supports « grassroots » : interface agence et prestataires (rédaction cahier des charges, recherche fournisseur, suivi projet, etc)

– Evaluation de notre présence dans les clubs, ligues et académies (+ préconisations)

3/ IMAGERIE/PHOTOS

– Aide à l’organisation des photoshoots (packshot produits, ambiance, etc)

– Rangement, mise à disposition et recommandation des contenus pour les différentes utilisations (print, web, web dealers, etc) selon les guidelines demandées

– Mise au format des photos pour le digital et interface pour des demandes spécifiques

– Gestion de la photothèque

– Gestion media center Joomeo

– Benchmark concurrence

4/ EVENTS

– Participation à l’organisation des tournois partenaires (logistique des équipes, transport équipements/materiel, etc) , des séminaires et des medias day

5/ COM INTERNE

– Gestion de la médiathèque (photos, logos, fichiers)

– Diffusion en interne des éléments de communication : kits de communication, highlights de la marque (visibilité, etc)

– Valoriser la présence de la marque et des produits dans les locaux

– Réalisation de supports de communication pour l’interne

Votre Profil

– Diplômé d’une formation bac + 4 ou 5

– Expérience de 2 ans ou plus sur des fonctions similaires

– Une bonne connaissance du milieu du tennis

– Bon relationnel et goût pour le travail en équipe

– Créatif tout en étant structuré et organisé

– Maîtrise du pack office et de Photoshop

– Anglais courant à l’écrit et à l’oral

Si vous vous reconnaissez, alors vous êtes prêt à rejoindre la Player’s company !

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : jobcom@tecnifibre.com