Offre Emploi : Chef de projet en logistique événementielle – Peter Auto

Depuis les années 80, l’agence Peter Auto s’est forgée une réputation internationale aussi bien dans le domaine de la voiture historique que moderne au travers de course, rallye et concours d’élégance.

Les évènements Peter Auto sont synonymes de passion et rassemblent les plus grands collectionneurs de la planète autour de leur passion.

Parmi les plus importants rendez-vous internationaux figurent les meetings Peter Auto :

– “Tour Auto Optic 2ooo”, rallye historique ;

– “Le Mans Classic”, course mythique ;

– “ Chantilly Arts & Elegance Richard Mille”, concours d’élégance.

Le calendrier des saisons compte un certain nombre d’évènements connus, attendus et toujours renouvelés : Barcelone, Spa Classic, Grand Prix de l’Âge d’Or, Dix Mille Tours du Castellet, Imola Classic….

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur http://peterauto.peter.fr

Description de la mission :

Sous l’autorité du Directeur de la logistique et des achats, vous rejoindrez une équipe de 3 personnes au sein de laquelle vous serez chargé(e) de :

• Effectuer les repérages terrain pour s’assurer en amont de toutes les problématiques logistiques : gestion des flux, aspects sécuritaires et signalétiques…

• Gérer l’implantation des infrastructures logistiques (parc fermés, paddock).

• Superviser les prestataires lors de la mise en place des évènements, ainsi que de la bonne exécution de leurs interventions

• Assurer le suivi opérationnel en présence terrain, notamment la gestion des flux : planning de montage/démontage, mission de sécurité et d’aide à la circulation.

• Etablir les devis logistiques selon les demandes des coordinateurs d’évènements selon la réglementation sécurité et les impératifs de production;

• Réaliser des appels d’offres, assurer le suivi des commandes des achats de production auprès des prestataires en étant garant du respect du cahier des charges et des délais.

• Aider au suivi de la gestion des stocks de matériel en interne.

• Suivi de facturation fournisseurs, mettre à jour les tableaux de suivi des coûts relatifs à la logistique et aux achats.

Parallèlement, votre rôle consistera à identifier les besoins en approvisionnement, rechercher et référencer les fournisseurs, négocier et/ou appliquer les contrats. Vous garantissez les conditions optimales en termes de coût, de qualité et de service. Vous participez à la mise en place des procédures, des méthodes et des outils afin d’améliorer les performances achats de l’entreprise. Des déplacements en France et en Europe sont à prévoir.

Le poste est à pourvoir au plus vite

Profil recherché :

De formation événementielle avec une expérience dans la logistique, une aptitude pour l’organisation et le terrain, le candidat junior peut justifier de 3 années d’expériences à un poste similaire. Votre maîtrise de projets sportifs internationaux ainsi que votre sens de l’organisation vous permettront de réussir dans votre mission. Votre connaissance de la gestion de production, des circuits logistiques sont des qualités requises pour mener à bien vos tâches. Ouvert, rigoureux, curieux et force de propositions, vous possédez une aisance relationnelle, une capacité d’écoute, d’analyse et d’adaptation. Alliant la réactivité au sens de l’anticipation, volontaire, disponible et autonome, vous appréciez le travail d’équipe. Organisé, méthodique et précis, vous savez rendre compte et définir les priorités. Veuillez noter que de nombreux déplacements sont à prévoir.

Anglais courant indispensable

La maitrise de logiciels tels que Autocad, Adobe est un atout.

Permis voiture obligatoire

Pays: France

Localisation: Paris 75018

Candidature à adresser à recrutement@peter.fr