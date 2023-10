Offre Emploi : Chef de projet événementiel – Vélotour & Pop In the City

EVENT ETCETERA est une agence spécialisée dans l’organisation d’événements grand public. 2 événements sont au coeur de l’agence : Vélotour & Pop In The City.

Vélotour est l’événement vélo – loisir n°1 en France où le temps d’une balade à vélo insolite, conviviale et festive, les participants découvrent leur ville comme ils ne l’ont jamais vue en entrant dans des lieux historiques, inconnus et insolites habituellement fermés aux vélos (ex = Roland Garros – Reims Arena – Parc des Princes – Zénith de Dijon etc …). Vélotour se déroule dans une dizaine de villes en France.

Pop In The City est le 1er raid urbain féminin en Europe pour découvrir une ville autrement et pousser à l’échange culturel entre les Européens.

Composés d’une trentaine de challenges tenus secrets jusqu’au jour de l’événement, nos raids permettent à nos participantes de sortir du tourisme standard et de se dépasser à travers des activités d’ordinaire irréalisables.

Chez Pop In the City, on organise aussi des événements team building pour les entreprises (Effia, Paris 2024, Korian, Etam …)

POSTE / CHEF DE PROJET EVÉNEMENTIEL

En lien direct avec le directeur de l’agence et en collaboration avec les autres chefs de projets et stagiaires, tu interviendras dans l’organisation des événements Vélotour et Pop In The City.

VÉLOTOUR

Création des parcours des événements (sourcing, rendez-vous de présentation, négociation, itinéraires, repérages, …)

Coordination des différents acteurs externes (ville d’accueil, intervenants, lieux d’accueil …)

Coordination – Management des différentes ressources internes (stagiaires – freelances …)

Planification des missions et suivi du planning

Suivi et respect des budgets

Réalisation des dossiers techniques liés aux événements (préfecture – secours – balisage – sécurité – plans etc)

Régie générale des événements (village, zones de rassemblements …)

POP IN THE CITY

Coordonner les différents acteurs (ville d’accueil, intervenants, équipe Pop in)

Créer les 30 challenges par ville d’accueil

Identifier, rencontrer et accompagner les intervenants avec qui tu créeras les challenges

Négocier, mettre en place et orchestrer la logistique de l’événement et le bon déroulement de l’événement sur le terrain (retrait des dossards, management de l’équipe, retroplanning…)

Gérer le budget de l’événement

Assurer le bon déroulement de l’événement sur le terrain (régie générale)

MISSIONS TRANSVERSES

Tu participeras aussi à d’autres missions transverses axées sur :

la logistique : commandes / gestion du stock / relation avec les partenaires sur leurs contreparties …

le programme volontaire : recrutement des volontaires des événements

les animations : mise en place du programme animation des événements

En fonction du profil et des envies, le poste pourra évoluer sur des fonctions de direction des événements.

TON PROFIL

Curieux, autonome et dynamique, tu aimes l’événementiel et as un profil à la fois terrain et stratégique. Une expérience de 2 ans minimum (hors stage/alternance) dans ce domaine (production d’événements) est indispensable.

Tu sais passer d’un sujet à un autre (travailler 2h sur un événement puis 1h sur un autre, réaliser un plan logistique et répondre à un élu …)

Tu es à l’aise à l’oral et sais t’adapter à tes interlocuteurs

Tu sais écrire sans réaliser des fautes d’orthographes dans chaque paragraphe

Tu es capable d’avoir une vision stratégique et de “mettre les mains dans le cambouis”

Tu as de fortes capacités d’organisation et rigueur, es capable de te fixer des priorités et suivre un projet de A à Z

Tu as ton permis B et n’es pas effrayé de conduire des véhicules utilitaires (20m3 …)

Tu as l’habitude de demander à Google avant de dire que tu ne sais pas

Tu es disponible pour être en déplacements en France & en Europe dans la préparation et organisation des événements

Tu parles bien l’anglais et es capable de travailler dans cette langue

Tu maitrises les outils de la suite Google (Gsheet …)

​​Et enfin, tu as une bonne capacité de travail, une excellente gestion du stress et des imprévus de dernière minute : les bases dans l’événementiel

QUELQUES INFOS

CDI de préférence à partir de Janvier 2024 / des profil freelance pour organiser quelques événements peuvent aussi être étudiés

Lieu de travail : Clichy (bureaux neufs partagés avec Weezevent, les rois de la billetterie en ligne) & nombreux déplacements à prévoir

Rémunération à définir

CONTACT

Envoie nous ton CV et un petit mot personnalisé à « recrutement@velotour.fr » avec l’intitulé “chef de projet événementiel – 2024”