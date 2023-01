Offre Emploi : Chef de Projet Pôle Brand Services & Activation (F/H) – SPORTFIVE

SPORTFIVE utilise le pouvoir émotionnel du sport pour créer les partenariats les plus novateurs de l’industrie. Par une approche responsable de son business, une expertise créative diversifiée et une constante volonté de créer durablement de la valeur.

Leader de son marché, SPORTFIVE est une agence globale qui s’appuie sur un réseau de plus de 1 200 experts locaux basés dans 15 pays à travers le Monde avec une forte expertise dans le football, l’Olympisme et le Paralympisme, le golf, l’eSports, les sports automobiles, le basket-ball, le tennis, le handball….

En France, les activités de l’agence sont la création de partenariats autour du sport, l’activation des partenariats sponsoring et la commercialisation de produits d’hospitalités.

Le département Brand Services & Activation est dédié à l’accompagnement des marques dans la stratégie et la gestion de programme d’activations de leurs partenariats sponsoring.

Notre portefeuille de clients est en plein développement et l’agence accompagne parmi les marques les plus prestigieuses du marché: BPCE, EDF, Betclic, Allianz Partners, MG Motor, Direct Assurance, Brico Dépôt, Iad, Lutti, etc.. Des marques partenaires d’ayants droits majeurs français et internationaux.

Dans le cadre du gain d’un client Partenaire Premium de Paris 2024 l’équipe recrute une / un :

CHEF(FE) DE PROJET / POLE BRAND SERVICES & ACTIVATION (F/H)

VOS MISSIONS AU SEIN D’UNE EQUIPE PROJET DEDIEE :

▪ Conseil et accompagnement du client dans le déploiement du partenariat Olympique et Paralympique

▪ Analyse des enjeux et perspectives, recommandations stratégiques et opérationnelles

▪ Production de documents : guides de formation, suivi de validation des droits/activations, rédaction d’appels d’offres, stratégie d’engagement…

▪ Production de benchmark et case studies

▪ Travailler en étroite collaboration avec les expertises Olympiques et Paralympiques nationales et internationales de

Sportfive

▪ Relation quotidienne avec le client et présence un jour par semaine dans ses bureaux

▪ Gestion des prestataires et suivi de production

▪ Présence sur événement lors des Jeux Olympiques et Paralympiques / mobilisation terrain

VOTRE PROFIL :

▪ Expériences réussies dans la conception d’opérations d’activations

▪ Esprit analytique et appétence pour les sujets stratégiques

▪ Très bonne maitrise des outils Microsoft Office et capacité à faire des présentations

professionnelles « design / impactante » sur PowerPoint (mise en page, etc).

▪ Proactif, dynamique, volontaire et autonome

▪ Excellent communicant et team player

▪ Rigoureux, force de proposition, pro-actif avec une forte capacité d’adaptation

▪ Passionné de sports et particulièrement de l’univers Olympique

▪ Maitrise de l’anglais (lu, écrit et parlé)

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS :

▪ Un rôle majeur auprès d’une marque Partenaire Premium de Paris 2024

▪ Travailler dans une ambiance conviviale et bienveillante

▪ Profiter de l’écosystème d’une agence structurée et internationale

LOCALISATION, TÉLÉTRAVAIL & DATE D’ARRIVÉE :

▪ SPORTFIVE est basé au 16 rue du dôme à Boulogne Billancourt.

▪ L’agence permet 2 jours de télétravail par semaine.

▪ CDI, Arrivée souhaitée au plus vite

Contact : clement.dondeyne@sportfive.com