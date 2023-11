Offre Emploi : Chef de Projet Senior Cérémonie Opérations et Infrastructures SEINE – Paris 2024

Description:

Localisation: Saint Denis

Paris 2024, c’est une équipe de plus d’un millier de collaborateurs passionnés qui ensemble, s’apprêtent à offrir au monde entier le plus grand événement jamais organisé en France : Les Jeux Olympiques et Paralympiques.

Être un collaborateur de Paris 2024 c’est partager une aventure humaine unique.

C’est l’opportunité de développer ses compétences comme nulle part ailleurs pour un projet rapide, challengeant et sur le devant de la scène. C’est un véritable accélérateur de carrière.

C’est chaque jour s’approcher du but et se challenger pour donner le meilleur : Partage, Exigence, Créativité.

La Direction de la Marque, des Évènements et des Cérémonies (MEC) porte particulièrement l’une des promesses phares de la vision de Paris 2024 : des jeux révolutionnaires et spectaculaires. Dans ce but elle dispose de tous les leviers nécessaires pour créer une Marque forte et différente qui marque son temps : identité, contenus, événements, célébrations et cérémonies notamment. Pour ce faire, elle pilote et coordonne notamment :

La Direction des Cérémonies reporte au Directeur Exécutif Marque, Évènements et Cérémonies (MEC) et a pour fonction de piloter la conception, la production, l’intégration et la livraison des 4 Cérémonies de Paris dont la Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques qui pour la première fois dans l’histoire des Jeux se déroulera en ville avec une parade fluviale des athlètes le long de la Seine. Les ponts et les quais accueilleront un certain nombre d’installations temporaires

Sous la responsabilité du directeur production des Cérémonies, la Direction des Cérémonies a la charge de la livraison opérationnelle de l’ensemble des infrastructures (Tribune, Energie, Réseaux, …) et services (Restauration, Nettoyage, Accueil, Sécurité…) qui seront déployés le long de la Seine pour accueillir les différentes populations (Spectateurs, Mediaş, Famille Olympique, Hospitalités). Ce déploiement opérationnel sera en grande partie assuré, sous la coordination et la supervision des équipe des Opérations Seine de Paris 2024, par l’agence Paname 24 qui a également la charge de la production du show.

Le(a) chef(fe)de projet senior opérations et infrastructures Seine reporte au manager des opérations de la Cérémonie.

LES MISSIONS :

– Planifier et coordonner le développement de la livraison des infrastrutures overlay sur les quais et ponts de la Seine

– Piloter les différentes fonctions de Paris 2024 dans la livraison de leurs opérations respectives en lien avec le prestataire en charge du developpement opérationnel et structurel du site (Paname 24)

– Définir et garantir la mise en œuvre des niveaux de services dédiés pour chacune des populations prises en charge par Paris 2024

– Assurer le lien en interne avec les directions en charge des opportunités commerciales pour l’ensemble des activités du site

– Assurer l’interface entre l’ensemble des acteurs économiques de la Seine, les autorités publiques et les prestataires en charge du developpement opérationnel et structurel du site

– Piloter le suivi d’éventuelles études complémentaires dont la direction aura la charge

– Planifier, coordonner et reporter sur les projets d’intégration et de développement de projet

VOS ATOUTS :

– 8 ans d’expérience dans la gestion de production événementielle à grande échelle ;

– Polyvalence et forte capacité d’adaptation ;

– Connaissance du fonctionnement d’un projet évènementiel de grande ampleur et de son organisation ;

– Une connaissance des enjeux des grandes manifestations dans l’espace public serait un plus ;

– Les plus hauts standards d’intégrité et de discrétion ;

– Compréhension de la dimension multifonctionnelle d’un projet, des enjeux de chacune des parties ;

– Sens de l’organisation et des priorités.

Rejoindre Paris 2024 c’est rejoindre une équipe guidée par des valeurs fortes :

Le Partage : C’est l’ambition de faire avec les autres ;

La Créativité : C’est l’ambition de faire différemment, de rendre possible l’impossible, être audacieux ;

L’Exigence : C’est l’ambition de faire toujours mieux.

Pour Paris 2024, la diversité est une richesse. C’est pourquoi nous sommes notamment handi-accueillants.

Si vous faites partie d’une grande entreprise vous pouvez être, avec l’accord votre employeur, mis à disposition de Paris 2024 pour des missions variées tout en restant salarié de votre entreprise.

Ou peut-être êtes-vous éligible au congé sabbatique ?

Votre candidature sera étudiée par l’équipe recrutement de Paris 2024 avec le soutien de Randstad, Supporteur Officiel.

Type de contrat: Durée fixe CDD

Pour postuler à cette offre, rendez-vous ici