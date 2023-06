Offre Emploi : Chef(fe) de projet marketing sport – Com’Over

Présentation Com’Over

Créée en 2011, Com’Over est une agence de communication 360 spécialisée sur les territoires passionnels & engageants. Parmi eux, le sport, l’esport, le lifestyle, l’entertainment, le sociétal, l’art de vivre, le food & beverage, la mode, la musique & la tech. Autant de territoires qui permettent aux acteurs de se connecter efficacement à leurs cibles & renforcer la préférence de marque.

Fort de 12 ans d’expérience, Com’Over collabore avec des marques, des détenteurs de droit, des médias, des talents & des acteurs publics pour travailler leur stratégie de communication, au service de leur plateforme.

Constituée d’experts, les équipes de Com’Over accompagnent ces acteurs sur l’ensemble de la chaîne de valeurs de communication : du conseil stratégique à la mise en place opérationnelle des dispositifs (Relations Médias & Influence, Event & Expérience, Brand Content, Endorsement & Egérie, Partenariats Médias, Marketing Digital & Social Media, Création & Identité Visuelle, Merchandising & Licensing).

Désormais composée de 50 collaborateurs, l’agence est basée à Paris, Lyon, Annecy & Nice.

Poste

Dans le cadre de l’accompagnement de ses clients sur des problématiques de marketing et servicing sport, l’agence Com’Over recherche un(e) Chef(fe) de projet marketing sport.

Sous la supervision d’une Directrice de Clientèle Senior au sein de l’agence, le(a) Chef(fe) de projet marketing sport prendra en charge le pilotage d’un projet allant du conseil à la mise en place opérationnelle.

Missions sur les projets :

_Recommandations stratégiques

• Participation à la mise en place de la stratégie marketing de l’ayant-droit ainsi qu’aux recommandations et réflexions stratégiques.

• Veille du secteur de l’ayant-droit et plus largement de l’écosystème.

_Relation ayants droits

• Interface avec les différents membres de l’instance (direction, opérationnels, élus, etc) : suivi de projet quotidien, création de supports de présentations, participation aux réunions, envoi de compte rendu…

• Préparation des bilans et enjeux lors des réunions avec les représentants de la LEN et co-rédaction de note stratégique.

_Servicing

• Suivi des contrats de sponsoring

• Gestion des partenaires : interface opérationnelle, activation des droits, suivi en lien avec les événements, …

Profil recherché

– 4 à 5 ans d’expériences en marketing sportif

– Bilingue anglais (une expérience à l’étranger serait un plus). Capacité à évoluer dans un milieu multiculturel

– Capacité d’analyse, curieux, autonome, proactif, rigoureux et appréciant le travail en équipe

– Maitrise indispensable du Pack Office (Word, Powerpoint, Excel obligatoire) et d’Internet

– Aisance rédactionnelle, orthographe irréprochable (en français et en anglais)

Localisation

Paris 3ème.

Des déplacements à l’étranger sont à prévoir.

Contrat : CDI

Démarrage : Dès que possible.

Rémunération

Rémunération TBD selon profil

Prise en charge à 50% du Pass Navigo

Tickets restaurants

Mutuelle entreprise financée à 100%

CONTACT : rh@com-over.com