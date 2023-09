Offre Emploi : Chef(fe) de Projets eSports et Partenariats Jeux Vidéos – Ligue de Football Professionnel

La Direction des Partenariats et du Réseau International de la filiale commerciale de la LFP recherche :

un(e) Chef(fe) de Projets eSports et Partenariats Jeux Vidéos en CDI.

La Filiale LFP 1 est la filiale commerciale de la LFP en charge de maximiser tous les revenus générés par les compétitions organisées par la LFP (Ligue 1 Uber Eats, Ligue 2 BKT, eLigue 1 Uber Eats, Trophée des Champions) : droits audiovisuels domestiques, droits audiovisuels internationaux, droits sponsoring et licensing et droits digitaux (NFT, Metaverse…). Elle en assure aussi la promotion en France et à l’international.

La Direction des Partenariats et du Réseau International est en charge du développement des revenus sponsoring & licensing en France et à l’international et de la stratégie eSport de LFP Media.

Descriptions des fonctions :

Rattaché(e) au Responsable du Pôle Service aux Partenaires et Activation, le(la) Chef(fe) de Projets eSports et Partenariats Jeux Vidéos est en charge de la stratégie eSport de LFP Media, de l’organisation et de la gestion des projets eSport (eLigue 1 Uber Eats, eLigue 1 Open et eLigue 1 Challenge) et de la relation avec les partenaires Jeux vidéos de LFP Media (EA Sports, Konami et Sega) afin de garantir la bonne exécution de leur contrat et leur apporter un rôle de conseil dans l’activation 360 de leurs droits à la fois en France et à l’international.

Le périmètre du poste est le suivant :

Prise en charge de la stratégie eSport de LFP Media:

– Continuer à développer les compétitions eSport de LFP Media notamment l’eLigue 1 Uber Eats ;

– Répondre aux objectifs stratégiques assignés à ce projet ;

– Gérer la relation avec les clubs et le Panel eSport de LFP Media.

Organisation et gestion opérationnelle des compétitions eSports de LFP Media

– Suivi des relations avec l’éditeur EA Sports ;

– Gestion des différents prestataires en charge des compétitions ;

– Coordination avec les clubs et animation de la relation avec les équipes et joueurs eSport; ;

– Coordination de l’organisation sportive et logistique des compétitions ;

– Coordination avec les départements internes de la LFP (marketing, media, RP…) pour le déploiement des différents supports ;

– Gestion et suivi du budget des compétitions.

Organisation et gestion opérationnelle sur site lors des évènements eSports (Media Day, playoffs et finale des compétitions)

– Encadrement et gestion opérationnelle des évènements ;

– Encadrement et gestion opérationnelle des activations des partenaires ;

– Gestion d’invités partenaires ;

– Représentation de LFP Media.

Développer la monétisation des compétitions eSports en étroite collaboration avec les équipes commerciale et marketing de l’offre :

– Création de valeur ;

– Mise en forme des packages commerciaux ;

– Recommandations d’activations pour les prospects.

Accompagnement des Partenaires Jeux Vidéos dans l’exploitation de leur partenariat avec LFP Media :

– Parfaite compréhension des enjeux et connaissance des objectifs des marques et de l’environnement concurrentiel ;

– Déploiement des contreparties contractuelles (utilisation des droits d’image, déploiement digital, visibilité stade & média, billetterie…) ;

– Conseil et suivi des activations partenaires (mise en place d’outils de pilotage, coordination avec clubs, agences et prestataires, déploiement opérationnel) ;

– Animation d’opérations RP fréquentes (déplacement lors de matchs ou d’évènements) ;

– Monitoring des études de retombées médias des partenaires ;

– Réalisation de workshops (bilans et projections).

– Coordination avec les départements internes de la LFP (marketing, media, RP, activités sportives…) pour le déploiement des différents supports d’expression des partenariats,

– Accompagnement des Partenaires dans la recommandation, l’optimisation et la bonne exploitation de leurs droits ;

– Suivi de la mise en œuvre des contrats et reporting d’activité.

Gestion de la relation avec les éditeurs de jeux-vidéos licenciés pour s’assurer une visibilité et une reproduction optimale des compétitions, des partenaires, des clubs et de leurs sponsors dans les différents jeux vidéos (FC 24, eFootball, Football Manager, …).

Management d’un stagiaire.

Conditions :

Cadre au forfait jours ;

Télétravail partiel. Locaux sur Paris ;

Remboursement de 50% du Pass Navigo/Forfait Mobilité Durable ;

Carte déjeuner prise en charge à 50% par LFP Media (13€/ jour) ;

Prise en charge par LFP Média du contrat santé famille (mutuelle) à hauteur de 88% ;

Dispositifs d’épargne salariale ;

Avantages divers CSE.

Dans le cadre des missions confiées, déplacements fréquents à prévoir hors de la région parisienne et à l’étranger (pris en charge par LFP Media)

Compétences requises :

Formation bac +5 / profil Ecole de Commerce ou Master 2 en université ;

4/5 ans d’expérience au sein d’une agence média/événementielle, ou chez un ayant-droit (club, Ligue ou Fédération) dans le domaine de l’eSport, de l’organisation de compétition ou la gestion de partenariat ;

Parfaite connaissance de l’écosystème de l’eSport notamment de l’eLigue 1 Uber Eats et de ses spécificités ;

Parfaite connaissance de l’écosystème sportif, media et digital ;

Parfaite compréhension des enjeux eSport, sponsoring et connaissance des objectifs d’une marque dans le cadre d’un environnement très concurrentiel ;

Expérience dans le management d’une relation client B2B ;

Anglais courant indispensable.

Qualités requises :

Rigueur ;

Autonomie ;

Grande capacité d’organisation et de gestion de projet ;

Bonne capacité d’analyse ;

Excellent relationnel et faculté à créer du lien avec des interlocuteurs de tout niveau ;

Capacité à être force de proposition et à apporter des idées ;

Très à l’aise dans le travail en équipe et le management de projet ;

Parfaite connaissance du milieu de l’eSport, du sport en général et de ses enjeux économiques et du football/efootball en particulier.

Disponibilité : dès que possible

La Filiale commerciale de la LFP étudie avec la plus grande attention l’ensemble des candidatures qui lui sont adressées, notamment celles des personnes en situation de handicap, sans discrimination.

