Offre Emploi : Coordinateurs Transport – Fall Line (missions Paris 2024)

Fall Line Ltd. fournira Transport terrestre pour plusieurs clients lors des Jeux olympiques et paralympiques d’été de Paris 2024 en France et recrute membres du personnel pour aider au système de transport tout au long des Jeux. Il existe une variété de postes à court et moyen terme disponibles dans la région parisienne. Si vous aimez travailler dans un environnement international dynamique et passionnant et que vous êtes intéressé par l’un des postes suivants, veuillez postuler en ligne.

Si vous avez envie d’être au cœur des opérations transport des Jeux 2024 en travaillant auprès des chaines télévision et/ou comités olympiques.

Nous recherchons des chauffeurs, coordinateurs et dispatcheurs. Rejoignez-nous dès maintenant !

Chauffeur

Fall Line recherche des chauffeurs pour assurer le transport au cours des Jeux Olympiques d’été de Paris 2024. En tant que chauffeur Fall Line, vous jouerez un rôle crucial pour assurer le transport efficace du personnel de production, des VIP et des autres personnes impliquées dans les Jeux Olympiques. Nous offrons des salaires très compétitifs et l’hébergement pourra être fourni aux employés ne résidant pas sur Paris. Vous serez en poste de quatre à six semaines, entre mi-juin et mi-aout 2024, sur toute la période olympique.

Venue Logistics Coordinator

Disponibilités variables : de mi-juin à mi-aout

Contrats : CDD ou contrats de freelances

Pour postuler, rendez-vous ici